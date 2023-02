El Pacto de Estado por Ferrol, hoja de ruta de la Delegación de la Xunta

La Comisión territorial de coordinación de la Delegación ferrolana de la Xunta se celebró ayer, presidida por Martina Aneiros, con el balance de un año de trabajo sobre la mesa, desde que se creó este organismo autonómico en la ciudad naval.



El camino a seguir se ha hecho, como explicó Aneiros, tomando como hoja de ruta el Pacto de Estado por Ferrol, es decir, “os compromisos adquiridos ante a cidadanía”.



En este sentido, y más allá de un año en el que la Delegación se ha centrado en “tomarlle o pulso ás comarcas”, con contactos con los agentes sociales, Concellos, asociaciones empresariales y de vecinos, etc., Martina Aneiros llevó a cabo un balance de la ejecución de las actuaciones que se recogían en ese documento durante el pasado ejercicio.



En este sentido, destacó el avance de obras como las del Plan Director del CHUF, que se centran en estos momentos en la finalización de las instalaciones del servicio de Radiología y en la habilitación de nuevos espacios en el edificio sur.



La delegada territorial recordó que en la fase I, el pasado año se ejecutaron también los trabajos de la calle Doadores de Sangue y la ampliación del aparcamiento del hospital naval, con una inversión de un millón y medio de euros. Además, puntualizó, “nos orzamentos do 2023, o investimento para este proxecto chegará aos 26,7 millóns de euros entre a execución das obras, equipamentos e licitación da fase final que definirá a configuración definitiva do complexo hospitalario”.



Otro de los aspectos en los que se ha avanzado en Ferrol el año pasado ha sido en la ocupación de las primeras viviendas del Rexurbe. En este sentido, Aneiros aseguró que Ferrol “é o municipio onde o programa Rexurbe acada as maiores cifras”, recordando que es donde más inversión se ha hecho –10,4 millones–, donde más inmuebles se han adquirido –19– y donde más vivienda pública se ha habilitado –38–. No dejó pasar la oportunidad de señalar que se ha hecho “pese aos atrasos do Concello para a tramitación de licenzas”, asegurando que esta ha sido la causa de las renuncias por parte de adjudicatarios y licitadores de obras. Pone como ejemplo los inmuebles Carmen Curuxeiras 8 y 22-24, que se acaban de sacar por segunda vez a licitación, tras haber rechazado la obra los adjudicatarios.



El albergue de peregrinos, todavía en obras, también lo sitúa la delegada territorial en el “haber” de los compromisos de la Xunta.



En cuanto a infraestructuras, Aneiros destacó la inversión de 11,5 millones de euros destinados al acondicionamiento de carreteras como las de Cedeira y Ortigueira, del mismo modo que hizo hincapié en los trabajos de saneamiento que llevarán a una inversión de 900.000 euros en el colector del río da Sardiña, en Ferrol; y a los 8,5 millones de euros en las obras de saneamiento integral de la ría de Pontedeume y Cabanas, que estaban paralizadas y que se retomaron el pasado año.



El Plan Rector de Usos de Xestión –PRUX– de las Fragas do Eume es otra cuestión que puso sobre la mesa la delegada territorial, indicando que se están analizando las alegaciones recibidas para valorar su posible incorporación al proyecto, antes de elevarse al Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, una cuestión que se prevé para mediados de este mes de febrero. A continuación, se producirá la aprobación definitiva.