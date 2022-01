Los pacientes con una infección por SARS-CoV-2 se acercan a 4.000

La pandemia de coronavirus en el área sanitaria sigue la senda de las últimas semanas, con un crecimiento disparado de los casos activos que hace que se supere cada día la cifra del anterior y con una situación en el hospital que, en proporción a la cantidad de contagios que se producen, resiste todavía la ola.



Las últimas cifras publicadas por el Sergas (http://coronavirus.sergas.gal/datos) indican que hay en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de 3.801 personas que pasan simultáneamente la infección por SARS-CoV-2 (154 más que en la jornada anterior, la menor subida en diez días). Son datos entre las seis de la tarde del martes 4 y la misma hora del miércoles 5. Se han producido 109 altas, con lo que empieza a incorporarse a este dato el período de mayor crecimiento del coronavirus. Esto compensa en parte los nuevos diagnósticos diarios, que continúan en números nunca vistos antes de esta Navidad pero que han bajado otra vez de los 300 (260 en 24 horas).









Arquitecto Marcide





En el hospital, la ocupación de pacientes con coronavirus ha subido lentamente en la última semana, hasta llegar a 18 (uno más que el día anterior). En la Unidad de Cuidados Intensivos hay una persona ingresada (dos menos que en la jornada previa) y en planta se registran 17 (tres más).



Estos datos, de momento, se corresponden con la situación que había en el hospital a principios de diciembre (el día 9 había 18 ingresados y el día 3 del mes pasado, 21), pero en un contexto en el que los casos activos son nueve o diez veces más, lo que sitúa el porcentaje de hospitalización en el 0,5%, el más bajo de toda la pandemia (a excepción de los períodos en el que en el hospital no hay enfermos de covid). En cualquier caso, la evolución en las próximas semanas se desconoce y Sanidade plantea que el pico de casos en Galicia no llegue hasta mediados de mes. Otros niveles sanitarios sí notan el impacto del aluvión de casos.



Los fallecimientos, desde que empezó a subir de nuevo la incidencia, a mediados de octubre, han sido once hasta la fecha (en la ola del verano fueron 13). El último se comunicó en la tarde del miércoles y se corresponde con un deceso el martes 4. En total, desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años, se registran 241 muertes asociadas al covid, la mayoría en el invierno del año pasado.









Situación municipal





Todos los concellos de las tres comarcas han tenido casos de coronavirus en la última semana. En el caso de Cerdido y As Somozas, que son también los menos poblados, los diagnósticos bajan de diez, por lo que el Sergas no ofrece el detalle. En cualquier caso, los veinte están en un riesgo de transmisión muy alto, situación que se repite si se miran las últimas dos semanas, donde Ferrol y Narón y Cariño (este último ha tenido una subida muy fuerte de casos en los últimos días) están por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.



Hay algún signo de que en algunos municipios la situación de explosividad puede haberse frenado, aunque el período navideño, con la sucesión de festivos y de encuentros familiares hace difícil ver clara una tendencia. En Ferrol baja la incidencia a siete días por cuarta jornada consecutiva; en Narón ha habido un descenso que lo sitúa también a niveles de hace cuatro días; y la bajada en Ares también es consistente.