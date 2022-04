Pablo Galdo | “El Concurso Internacional de Piano de Ferrol goza de buena salud y así lo reflejan las estadísticas”

El Concello de Ferrol confió el pasado año en él para impulsar el Concurso Internacional de Piano en su regreso a escena tras tres años sin celebrarse. El certamen batió récord de inscritos (237), constató el gran nivel artístico de los participantes e introdujo novedades como la posibilidad de que la ciudadanía alojase en sus hogares a los intérpretes o mostrase su talento musical en el piano instalado en la plaza de Armas.

El pianista ferrolano Pablo Galdo asume por segundo año consecutivo la dirección artística “del que me atrevo a decir que es el evento más internacional de la ciudad en cuanto a artes y música se refiere, el que lleva el nombre de Ferrol a una mayor cantidad de países”, dice. La XXXIII edición, que tendrá lugar entre el próximo día 29 de abril y el 7 de mayo, ha recibido 232 solicitudes de 40 países. Desarrollada ya la fase de preselección, realizada vía telemática y que demostró “un nivel fantástico”, según Galdo, la cifra de intérpretes que llegarán a Ferrol para el certamen estará por debajo del centenar.



¿Qué supone para usted asumir la dirección artística de este certamen tan prestigioso a nivel internacional?

Siento una gran responsabilidad siendo el director artístico del concurso de mi ciudad y estoy muy agradecido al gobierno local por haber confiado en mí. A nivel profesional, yo soy pianista y profesor (en el Conservatorio Superior de Música de Coruña, en el Centro Superior Katarina Gurska y en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid), y en mi actividad voy a seguir creciendo y mejorando cada día, pero el hecho de ser director artístico supone para mí una gran responsbilidad y por eso quiero hacerlo lo mejor posible, quiero que este concurso siga creciendo, que siga proyectándose y que siga incrementado su prestigio. De momento creo que hemos conseguido el objetivo, no solo por el número de participantes sino también por el nivel mostrado. El concurso goza de buena salud y para mí es una responsabilidad y una satisfacción hacer crecer este concurso como merece.



¿Qué caracteriza o hace singular a este certamen con respecto a otras convocatorias de ámbito internacional?

El certamen ferrolano tiene varias singularidades: los ciudadanos pueden alojar a los participantes; los participantes no pagan por registrarse, no pagan la matrícula, cuando en la mayor parte de concursos sí lo hacen; no hay límite de edad, y en España esto sucede en el concurso de Vigo, porque fue el pionero, pero Ferrol es uno de los primeros concursos de España y uno de los pocos del mundo que no tiene límite de edad; y también es, creo, el único concurso del mundo donde el repertorio para la final con piano y orquesta –Sinfónica de Galicia– es de libre elección. Esto es muy importante, lo puse yo el año pasado y es una cosa muy única, que normalmente no pasa, porque habitualmente los concursos tienen su lista para piano y orquesta.



El pasado año, y después de tres ediciones sin celebrarse, el concurso batió récord de inscritos. Este año, ha registrado una cifra similar. ¿Cuál cree que puede ser la clave de este éxito?

Las claves del éxito para mí son varias: a pesar de que hay más rondas de las que había (antes tres y ahora cinco), y esto es más duro para cualquier participante, yo creo que la filosofía y el espírito del concurso es muy importante y creo que hemos conseguido que el espíritu sea lo suficientemente bueno para que los participantes se inscriban. Hay muchas claves; los jurados no pueden votar por sus propios alumnos, esto hace que un concurso proyecte transparencia; tampoco hay límite de edad (la mayoría están dentro de las edades de 16 a 35 años, con más de 200) y este es otro punto. El año pasado, por ejemplo, hubo una niña de 14 años que en otras condiciones no podría haber participado. Y ahí se abre más el abanico de encontrar mejores pianistas. Han cambiado muchas cosas, como que los ciudadanos pueden alojar a los participantes.



Una iniciativa que, precisamente, tal y como destacaron ya el pasado año, tuvo una buena acogida entre la población...

Sí, la gente del año pasado quedó encantada. Al final se alojaron en hogares particulares unos treinta pianistas. Hubo familias que alojaron incluso dos o tres intérpretes. Hay tres opciones: facilitar solo alojamiento, poner solo a disposición de los músicos un piano u ofrecer ambas cosas. Y hubo hoteles de la ciudad que cedieron también habitaciones gratis.



Al igual que en la pasada edición, también en esta ocasión volverán a sacar el piano a la calle para hacer partícipes del certamen a la ciudadanía...

Sí, y además estará todos los días del certamen, desde las diez de la mañana y hasta las siete u ocho de la tarde. La iniciativa tuvo mucha demanda y las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo a través del correo info@ferrolpianocompetition.com, el mismo al que pueden enviar las solicitudes para alojar a los músicos.



¿Qué aporta, a su juicio, el Concurso Internacional de Piano a la ciudad?

Yo creo que aporta muchísimo, porque me atrevo a decir que en cuanto a música y artes se refiere es el evento más internacional, en el que el nombre de Ferrol llega a mayor cantidad de países. Es también un certamen muy seguido. De hecho el año pasado, la página de facebook consiguió más de 11.000 seguidores en solo dos meses. El certamen favorece también la interconexión cultural en la ciudad; a nivel económico también reporta mucho, yo creo que más de 200.000 o 300.000 euros entre tantos participantes. Y a través de las redes sociales se proyecta y se da a conocer mucho la ciudad.



¿Qué destacaría de estas dos ediciones del concurso bajo su dirección artística?

Pues fundamentalmente resaltaría que la calidad no ha sido suprimida por la cantidad. Es muy importante saber que el concurso, desde el año pasado, ha incrementado el nivel, se ha situado a la altura de los grandes concursos del mundo. Es decir, no solamente hay una gran cantidad de participantes que quieren venir a Ferrol, sino que la calidad es impresionante. El concurso goza de buena salud y eso lo reflejan las estadísticas. Solo en estas dos últimas ediciones ha habido más participantes que en treinta de las ediciones anteriores. Y todo esto teniendo en cuenta el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus, sobre todo en la pasada edición, y la invasión de Rusia sobre Ucrania en la actualidad, que se ha notado en el descenso de inscritos procedentes de estos dos países y de Bielorrusia. Los jurados, de primera línea mundial, y el incremento de las cuantías de los premios –se repartirán 39.000 euros en total– son otros de los aspectos a destacar. l