Las obras de la iluminación de A Malata un poco más cerca: el Concello aprueba el proyecto

La Xunta de Goberno Local de Ferrol, en sesión extraordinaria celebrada a última hora de la mañana de este lunes, ha dado luz verde al proyecto de iluminación del estadio de A Malata después de recibir el informe favorable de la Diputación de A Coruña.

Así, según el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, el Concello espera que después de realizar las subsanaciones al documento inicial el ente provincial dé el visto bueno definitivo al proyecto y conceda la subvención correspondiente para contar con los 750.000 euros comprometidos.

Una vez que esto se produzca se iniciaría su licitación, con lo que por lo de ahora no se han ofrecido plazos concretos para que el estadio cuente con la nueva iluminación exigida por LaLiga, y que le está costando al Racing de Ferrol multas de 6.000 euros por cada partido.

Casi dos meses de burocracia

Hay que remontarse al 9 de septiembre para encontrar la última información que se había facilitado al respecto desde el Concello de Ferrol. Aquel día, la Xunta de Goberno Local había aprobado la supervisión favorable del proyecto de iluminación y se había remitido en esa misma jornada a la Diputación, aseguró Rey Varela.

El documento había llegado al consistorio remitido desde el Racing de Ferrol tres días antes, el 6 de septiembre, y los técnicos municipales se encargaron de su supervisión. Avanzaban entonces que, con el visto bueno del ente provincial, se iniciaría ya el proceso de licitación de los trabajos, a los que les calculan una ejecución de dos meses y medio.

La Diputación aclaraba entonces que el documento que se les envió por parte del Concello el 9 de septiembre era el primero que recibían de forma oficial desde que se firmó el convenio. Además, apuntaba que por su parte los trámites administrativos estaban listos y que el comienzo de la obra dependía únicamente del municipio, precisando que la reserva de crédito de los 750.000 euros acordados se había hecho ya el pasado mes de mayo.

Sin embargo, a juzgar por la subsanación que tuvo que hacer el Concello, todavía quedaban flecos hace dos meses y es ahora cuando la pelota parece estar definitivamente en el tejado de la Diputación.

La cronología

Fue el 2 de mayo cuando el Racing solicitó al Concello una subvención para hacer frente a las obras de iluminación y el 16 del mismo mes se aprobó la partida de 750.000 euros para llevarlas a cabo. Dos semanas después, el 31, firmaron un protocolo entre el club, el gobierno local y la Diputación para cofinanciarlas, contemplando la misma inversión por parte del ente provincial y una por parte de la entidad deportiva que ascendía a 335.000 euros para sufragar también la redacción del proyecto.

Entre los meses de junio y julio, Concello y Diputación mantuvieron varias reuniones porque el convenio firmado a tres bandas no permitía la licitación directa por parte del Racing, con lo que se acordó que este únicamente presentase el proyecto, valorado en 35.000 euros, y fuese el Consistorio quien realizase la licitación.

En consecuencia, el club solicitó el 1 de agosto una reserva de crédito al Concello para las obras y el cronograma para remitírselo a La Liga e intentar esquivar las sanciones, obteniéndose respuesta al día siguiente. Fue el 9 de agosto cuando se abordó con la empresa redactora del proyecto las deficiencias encontradas en el documento, que se subsanaron y se envió de nuevo al Consistorio ese 6 de septiembre.

No obstante, las multas no se han podido evitar y ya desde el primer encuentro en casa contra el Málaga, el Racing está teniendo que abonar 6.000 euros por partido destinados a mejoras en la retransmisión audiovisual, como se señala en el Reglamento para la Retransmisión Televisiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Más de tres décadas sin mantenimiento

Rey Varela recordó este lunes que "tras anos sen investimentos e de abandono, acometeremos esta importante actuación á que se sumará tamén a renovación da cuberta do estadio, que se inclúe no proxecto da Cidade do Deporte”.

El sistema de iluminación actual es el original de 1993, que fue inspeccionado en noviembre de 2023 para valorar su estado y la adecuación al reglamento, comprobándose en la medición lumínica que no se alcanzan valores suficientes para la función que deben cumplir, explica el Concello.

Cómo será el proyecto

Con 31 años y sin mantenimiento, "parte dos equipos atópanse fóra de servizo e existen elementos do sistema en malas condicións", añaden. El proyecto de mejora mantendrá el diseño y el cálculo de las torres sin modificarlas porque se considera que no se incrementarán las cargas del peso de los focos ni la superficie a viento de los mismos.

La información facilitada por el Concello contempla la sustitución de los focos actuales por tecnología LED, instalando en cada una de las cuatro torres 27 proyectores y disponiendo de 120 repartidos en la cubierta. Se compondrá de dos tipos de lámparas y siete tipos de ópticas para readaptar el sistema a una nueva disposición sin sustituir los existentes por completo.

La iluminación incorpora control centralizado DMX que permite su monitorización y regulación, así como realizar espectáculos de luces. El proyecto contempla también la retirada de la tierra y vegetación acumulada en la base de las torres, así como el saneo de los elementos en contacto con el terreno.

Por último, se sustituirá el sistema de pararrayos en las cuatro por uno nuevo con tecnología de verificación a distancia tipo Ciprotect Nimbus R60 o equivalente, y nivel de protección 3. Dadas las características de la obra, el Concello considera suficiente un plazo de dos meses y medio para su ejecución. El presupuesto de licitación es de 1,4 millones de euros.