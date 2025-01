El número de autónomos cae por debajo del 17% del total de afiliaciones a la Seguridad Social

Las mejores cifras de afiliaciones a la Seguridad Social en la última década y media en Ferrolterra esconden una realidad más preocupante en alguno de sus regímenes, en concreto en el del trabajo autónomo (RETA), que en el último dato desagregado por comarcas y municipios que se conoce –noviembre del año pasado– empeora con respecto al ejercicio anterior.



Hay en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal 10.674 cotizantes a este sistema especial, por los 10.726 de finales de 2023, una diferencia de 52 afiliaciones que contrasta con el incremento de más de 1.000 en el régimen general. Es decir, menos del 17% de los trabajadores son autónomos.



No es, por supuesto, el mismo porcentaje en todos los concellos y comarcas –por ejemplo, en los municipios de Ortegal subió ligeramente este colectivo–, pero apenas hay diferencias. En lo que respecta a la ciudad de Ferrol, esa proporción se sitúa en un 14,56% para mantenerse a la cola de las siete urbes en penetración del empleo autónomo. En el otro lado de la báscula, Santiago, la única urbe gallega por encima del 17%.



La situación, además, no ha dejado de ir a peor. Si la comparación se establece con finales de 2014, la distancia se agranda. Entonces había en los veinte concellos de Ferrolterra muchos menos cotizantes a la Seguridad Social (56.820, es decir, 7.000 menos que ahora) y casi mil autónomos más (11.588): veinte de cada cien trabajadores eran autónomos.



Las razones

Hay varios factores que explican esta trayectoria. Yadira Tenreiro, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Ferrolterra, apunta que, si bien está habiendo en términos económicos un momento de bonanza, los autónomos “han visto cómo se ponía a prueba su resistencia en episodios muy duros como el covid, la guerra en Ucrania o la subida de las materias primas”. “Nos caracteriza la ilusión y las ganas de seguir adelante, pero ha habido personas que se han tenido que dar de baja porque la situación ya era insostenible”, recuerda.



Entre las causas más “macro”, Tenreiro añade la transformación que se está dando en muchos sectores de la economía. “Estamos en un época de transcambio y creo que eso también ha podido influir en esa ligera caída”, expone.



Por ello, añade, en contextos de dificultades, el riesgo que conlleva emprender es más grande “porque lo estás apostando todo”, aunque no por ello deja de animar a la gente a dar ese paso. “Tenemos también ventajas que pueden más que todas las adversidades”, explica.



Es necesario, sostiene la presidenta de AJE Ferrolterra, introducir cambios en el sector. “Debemos acabar con el abuso fiscal que padecemos”, dice antes de lamentar que “muchas personas que trabajan por cuenta ajena no son conscientes de la cantidad de impuestos y pagos que tienen que realizar los autónomos, ingreses o no”.



No es esta la única demanda. “La tramitación de las ayudas, la burocracia... No son lo suficientemente rápidas”, afirma. Y pone un ejemplo: la DANA en Valencia. “La administración debe ser capaz de activar la suspensión del pago de las cuotas desde el minuto uno de la tragedia, sin esperas”, dice



Tenreiro cree que las ayudas existen, pero el problema con el que se encuentran muchos autónomos es la “falta de penetración en la población”. Es decir, explica, “esa información no acaba de ser permeable al tejido profesional y a veces incluso quedan partidas sin agotar, algo que no debería pasar nunca”.

Yadira Tenreiro: “No podemos ver en el cierre de nuestro negocio un fracaso”

Ferrol es, en términos relativos, la menos emprendedora de las siete ciudades gallegas. Por ello, la presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro, es partidaria de trabajar en un “cambio de mentalidad” que deje de considerar el trabajo autónomo como “algo que da miedo”.

Yadira Tenreiro, presidenta de AJE Ferrolterra I Daniel Alexandre

“Siempre tienes que pensar que otra idea puede salir que se puede reintentar”

Para conseguirlo, la empresaria sitúa la educación en lo más alto. “Tenemos iniciativas como el Minimarket o el programa Emprende Xove que van en esa dirección”, apunta, “siempre intentando inculcar una idea: que aunque nadie en tu familia haya emprendido antes, que no te limite, que puedes hacerlo”. Por otro lado, considera que aprender a “saber parar” es importante, como también lo es que esa circunstancia “no debe verse como un fracaso”. “Todos podemos reinventarnos”, asegura, “buscar otra idea y volver a empezar. A veces arriesgas, lo pones todo por una idea pero no sale, pero siempre tienes que saber que puede salir otra, que puedes volver a intentarlo”, dice.

Vicky Seijo (Ruda): “Sen axuda, ao principio é practicamente imposible”

“Non é nada doado e se non tes apoio, menos”. Así resume Vicky Seijo os seus inicios no mundo do traballo autónomo, ao que se incorporou hai tres anos desde unha experiencia anterior como empregada pública. “Para a xente nova é practicamente imposible, sen aforros que aínda non tes precisamente porque es xoven, e sen axuda familiar é realmente complicado”, sostén. Ela puido recibir ese primeiro empurrón grazas a que capitalizou o paro, o que lle permitiu botar a andar o seu soño: unha tenda de artesanía (roupa, láminas ou cerámica) no barrio de Canido.

Vicky abrió Ruda hace tres años I D. Alexandre

Non sei como se podería facer máis atractivo, pero si o que tes que ter: moitas ganas



Para Seijo é duro “pasar de pagar 0 a 255 euros, por poñer un caso” e reclama unha cota intermedia entre o primeiro ano de tarifa plana e a achega estándar”. Con todo, a emprendedora ten claro que os impostos “son importantes para todo” e apunta que “noutros sitios non hai esas cotas pero logo teñen uns impostos moitisimo máis altos, así que ao final é unha cousa por outra”.



Sobre como podería facerse máis atractivo o traballo autónomo, Vicky Seijo non se atreve a dar unha “receita”, pero si se anima a identificar “o que tes que ter: moitas ganas, sacrificarte moito e, aínda que pareza unha contradición, aprender tamén a non sacrificarte tanto porque, se non, ao final vives por e para o negocio e tampouco é iso porque pode levar a queimarte”.

Francisco López (El Cubano): “Debemos implicarnos máis nas iniciativas”

Francisco López herdou o negocio do seu pai (El Cubano) en 2003, cando tiña 30 anos. Decidiu continuar con ese oficio e nel segue no recanto da rúa Alegre coa praza de Canido. “Creo que hai xente que pensa que hai determinados negocios –estou pensando nun bar– son doados de levar, e non é así”, comeza para remarcar que “é como se as malas experiencias se contaxiaran: se “mengano” montou algo e non lle foi ben, para que me vou meter eu?”, comenta. Asegura, ademais, que as boas perspectivas no sector naval poderían ter un impacto no emprendemento. “Pode que ao abrirse de novo as portas do estaleiro moita xente marche ou desista de facerse autónomo”, apunta.

Francisco López se hizo cargo del negocio de su padre en 2003 I D. Alexandre

Boto en falta que nos chegue máis información das iniciativas e os programas que existen



López bota de menos certo dinamismo. Non no seu caso, como membro dunha entidade como Hoscompro, pero si hai “colegas” aos que lles custa implicarse. Mais, por riba de todo, o que estraña é “máis información, máis coñecemento”. “Penso que son unha persoa que está bastante ao día, pero hai departamentos e organismos na Xunta que non sabía que existían”, subliña, polo que pide “máis difusión nas iniciativas, axudas e programas, para que esa posibilidade de solicitalas ou beneficiarse chegue a todo o mundo”. A simplificación na tramitación é outra das demandas. “Na pandemia coido que funcionou ben, pero soe ser farragosa”, afirma Francisco López.



Laura García (Artidea): “A las administraciones les pido que nos dejen respirar”

Laura García lleva tres años al frente de ArtIdea, un taller de enmarcaciones y galería de arte en Sol. Su diagnóstico no difiere mucho de otros compañeros de RETA. “No es fácil ser autónoma porque son unos impuestos muy altos, por lo que salir a la calle a evolucionar es muy complicado”, señala con cierta resignación: “Como eso va a estar ahí siempre, tenemos que adaptarnos a esta dificultad y buscar una salida”, resalta.

Laura García, en Artidea I Jorge Meis



García pone el foco en los comienzos. “Son muy difíciles porque es mucho dinero, sobre todo para una inversión inicial, y también es un desgaste que a mucha gente al final la desmotiva. A mí me ha pasado, pero tengo la ilusión por mi proyecto y decidí tirar para adelante”, asegura.

Debemos perder el miedo: si tienes una idea, vete a por ella, lucha



Laura García lamenta que “el sistema que tenemos en España no se lo pone fácil a la empresa privada” y cree que si en un sector ha crecido Ferrol es en la inversión inmobiliaria. “No percibo, por el contrario, más consumo”, declara. Sobre sus peticiones a los legisladores, la responsable de Artidea tiene claro que la clave es “que nos dejen respirar, que cuando alguien saque un proyecto nuevo no atosigarlo con impuestos. Pese a todo, la solución no creo que sea pedir nada a la administración, sino vencer el miedo: si tienes una idea, vete a por ella, lucha, trabaja, constancia... para que tus sueños se cumplan”.