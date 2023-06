Un nuevo programa de rehablitación de la Xunta dejará 3,5 millones en Ferrol

Las ayudas de las Áreas de Rehabilitación Integral que benefician a los cascos históricos de A Magdalena-Ferrol Vello, Esteiro, A Graña y Recimil se verán completadas ahora con otro nuevo plan de ayudas a nivel de barrio y que en Ferrol tienen estas zonas como destinatarias, toda vez que buscan la eficiencia energética, con la posible ejecución de actuaciones en fachadas, tejados, carpintería o calefacción.



La suma total que se destina a la ciudad naval es de 3,5 millones de euros, que permitirán recibir ayudas de hasta 24.495 euros, dependiendo del grado de eficiencia energética e incluso más si incluye retirada de amianto.



De esta nueva línea informaron el alcalde, José Manuel Rey; y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras la firma en el salón de recepciones del Concello del convenio de colaboración para el reparto de fondos.

Es la primera vez que se convoca este programa de rehabilitación, que está financiado con cargo a los fondos Next Generation, que distribuirá casi 33 millones de euros entre 28 concellos gallegos. Ferrol será, como explicó la representante de la Xunta, la cuarta ciudad que más financiación recibirá en el marco de esta convocatoria.



La visita de la conselleira es la primera en este nuevo mandato y fue valorada por el regidor, José Manuel Rey, ya que, indicó, “esta cidade precisa da colaboración entre administracións e cando veñen membros da Xunta traen compromisos”.



Rey recordó que se necesitan viviendas accesibles, eficientes y que permitan facilitar la vida de las personas mayores, por eso estas ayudas serán un importante empuje.



El alcalde señaló que la clave de esta convocatoria de subvenciones que pueda salir adelante antes de que finalice el año, asegurando, además, que se verán simplificadas las bases para que los vecinos y promotores no encuentren problemas en este sentido.



Para el barrio de A Magdalena-Ferrol Vello se destinarán 2,9 millones; para el de A Graña, 116.000 euros; para Esteiro, 700.000 y para Recimil, 1,4 millones de euros. En este último barrio será el Concello el que deba actuar, ya que se trata de un parque de viviendas municipal.

Las ayudas permitirán, asimismo, llevar a cabo actuaciones de reurbanización complementarias y de las que se beneficiaría el Concello para mejorar el entorno de estos barrios. En este caso, habría un 15% adicional de ayudas sobre la cuantías máximas por vivienda.

El programa es complementario de las ayudas de las ARIs que tienen adjudicadas 3,9 millones de euros



Precisamente con el fin de agilizar todas las tramitaciones, el alcalde anunció que se constituirá una comisión de seguimiento entre Concello y Xunta, para cuestiones comunes, como el plan Rexurbe, al que se pretende dar un empuje en cuanto a la concesión de licencias, que demoran las actuaciones comprometidas por el organismo autonómico.



La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó que estas ayudas dan continuidad a las subvenciones de las ARIs –barrios que coinciden con las destinatarias de este nuevo plan a nivel de barrio. En este sentido, recordó que el Concello cuenta en este momento con 3,9 millones de euros asignados para la concesión de ayudas para actuaciones de rehabilitación residencial en estas cuatro áreas.



La apuesta por la rehabilitación, recordó la conselleira, es evidente en Ferrol con el Plan Rexurbe y que, indicó, “recibirá un pulo definitivo grazas ao plan de dinamización que está a redactar o goberno local e que lle dará acceso aos propietarios a máis financiamento”.

El pasado año se compraron en la calle San Francisco los números 27, 30, 32, 36 y 30 que están pendientes de redacción del proyecto para comenzar las obras.

La visita de la conselleira se completó con la supervisión del resultado de las obras de rehabilitación en un edificio de la calle Real con las ayudas de las ARIs.

Retrasos en la cámara de la propiedad de la calle Dolores

Una actuación de la consellería que está pendiente de ejecución en la ciudad y que permitiría la transformación del inmueble de la antigua Cámara de la Propiedad de la calle Dolores acumula retrasos desde que se anunció su ejecución el pasado año. La razón fue explicada ayer por la conselleira Ángeles Vázquez, que indicó que “fíxose o proxecto, supervisouse e a licencia iba ben encamiñada cando de repente nos falan dun problema coas escaleiras, que non estaba previsto no proxecto”. La conselleira reclamó “seriedade” e indicó que si en un principio se hablase de la necesidad de proteger esa escalera se habría puesto sobre la mesa “e non pode dicirse co proxecto feito”. Es un ejemplo, indicó la representante autonómica, “de como un problema mínimo se convirte en máximo”. En este edificio se proyecta la habilitación de tres viviendas de promoción pública. El retraso, reconoció la conselleira, “ameaza unha inversión de casi un millón de euros”.