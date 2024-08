Nuestros "secretos" al descubierto

No hay lugar remoto, ni acceso complicado que escape ya al interés del viajero, del turista, o de ese visitante que está de paso. Ese visitante que aunque sea por unas horas, no piensa irse sin antes hacerse la foto en ese lugar que “pocos” conocen. Y es que no hay poder de atracción mayor que el de descubrir lo que parece inalcanzable: ya sea playa, acantilado o mirador recóndito al que pocos llegan, la mejor puesta de sol o ese lugar en el bosque pocas veces visitado.



La forma de hacer turismo ha evolucionado, también el modo de compartir esos viajes y esas vivencias. Cada vez más personas llegan a la zona para ir en busca de sus secretos, de aquello que pasa desapercibido para el viajero común y no aparece en las guías, de los lugares con los que disfrutan los lugareños y, eso, irremediablemente, está sacando a la luz muchos de nuestros secretos.



Secretos en forma de cala, de mirador recóndito, de la mejor puesta de sol, el bar de pueblo más autóctono, las mejores tortillas... Nada escapa ya del influjo del viajero, no hay secretos. “Antes a esta playa solo veníamos las personas que vivimos aquí cerca en la zona de Limodre, ahora cada vez llega más gente no solo de la comarca sino de otros puntos de Galicia. Parece que cuánto más pequeña o recóndita sea la playa más interés hay por visitarla”, explica Marta Lois, que vive en la zona de Maniños y acostumbra a ir a las playas fenesas de Coído o Almieiras en verano. “Me gustan porque están resguardadas del viento, son tranquilas y poco concurridas, el agua está muy limpia y están relativamente cerca de mi casa”.



Siempre se dijo que los aresanos gustan de ir a bañarse a Estacas, un pequeño arenal menos concurrido por turistas y visitantes, es como la playa local por excelencia, donde todos se conocen. Como suele ocurrir con este tipo de arenales los accesos son más cómodos por mar que por tierra. En este caso los lugareños fueron los primeros que se ocuparon de construir un acceso al arenal para poder disfrutar de sus aguas cristalinas y arena fina. Muy cerca se sitúan las playitas de Centeás y Barrosa, muy frecuentadas por los vecinos.

Del mismo modo que ocurre en el concello de Ares los eumeses gozan también de grandes arenales como el de Ber pero también de las pequeñas playas que salpican su línea de costa como es el caso de la de Centroña. En su mayoría se trata de pequeños arenales que con las grandes subidas del agua pueden llegar a acabar cubiertos en su totalidad, por eso conviene tener presente el tema de las mareas cuando uno las visita.



La más instagrameable

Para ese viajero ávido de disfrutar de estos secretos tan nuestros en forma de playa, cabe precisar que raro es el municipio de la extensa comarca de Ferrolterra que no oculte más de uno. Hace años en este diario, quien firma, se hacía eco de un arenal que impactaba a propios y extraños por su belleza y el color turquesa de sus aguas limpias y claras, una playa por y para los cedeireses situada en otro lugar de enorme belleza como es Punta Sarridal. Tal vez desde aquí contribuimos a compartir con el mundo uno de esos secretos que atesoraban los cedeireses para sí y hoy en día, es un reclamo fundamental. Se trata de la bellísima playa de As Sonreiras, en el concello de Cedeira, que hoy es una de las más visitadas de esa costa, la playa que todos quieren mostrar en sus redes sociales. No es para menos, el color de sus aguas varía conforme lo hace la luz y esas fotos desde lo alto del acantilado son un auténtico regalo, como lo es también bañarse en sus aguas, normalmente repletas de barcos. La de Sonrreiras es uno de esos secretos revelados que se ha convertido en polo de atracción de turistas, para alegría de unos y disgusto de otros, claro.



Ferrol también tiene sus secretos. Playas como la de O Porto o Ferruxeda en Covas, los arenales que custodian al fortín de San Felipe o la hermosa playa de Cariño son un pequeño ejemplo de ello, arenales, por ahora, mucho más frecuentados por vecinos.



Obviamente, la gente de la zona sabrá que son muchas las playas que han quedado por citar en esta información. Esas, con su permiso, nos las guardamos para nosotros por ahora. Los secretos, secretos son.

Playas aptas para la practica del nudismo, bellas y recónditas

Playas como las de Ferruxeda, Lumebó y Ponzos en Ferrol o la hermosa cala de Ínsua en Pontedeume son arenales que tienen en común su inmensa belleza y que en todos ellos está permitida la práctica del nudismo. Y es que las personas que practican el naturalismo también pueden disfrutar de entornos de gran belleza que suelen tener en común que se encuentran en zonas más alejadas de los grandes arenales, en espacios costeros de acceso un tanto complicado o en pendiente. También suele ser habitual que se trate de calas protegidas del influjo de los vientos, algo de agradecer si uno visita una playa de la zona.