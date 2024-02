El Museo de la Semana Santa se prepara para vivir los días de mayor trasiego de visitas

El Museo de la Semana Santa de la ciudad se prepara para vivir los días de mayor movimiento de personas de todo el año, ya que como explica el técnico que se encarga de las instalaciones, Adrián Novo, “cuantos más visitantes recibimos suele ser antes de la Semana Santa o después de la misma. Si bien, el volumen más alto de visitantes se mantiene hasta pasado el verano”.



Si algo llama la atención del espacio expositivo es que cierra las puertas justo durante la Semana Santa, ya que el 90% de todo el material que se exhibe se emplea en las diferentes procesiones de la Semana Santa. Esto dificulta sobremanera que el espacio siga abierto esos días. No obstante, la idea de la Junta de Cofradías pasaba por dejar las instalaciones abiertas este año, no como museo sino como punto de información. “Ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir finalmente, ya que estamos pendientes de que nos confirmen plazos exactos para acometer unas posibles obras en el museo, y el mejor momento para hacerlas sería precisamente en Semana Santa, cuando las instalaciones se quedan sin contenido”, precisa Adrián Novo. La idea de la Junta de Cofradías es disponer de ese punto de información, ahora falta ver dónde se ubicará.



Visitantes de todo el mundo



Las instalaciones ubicadas en la cuesta de Mella están abiertas de martes a viernes desde la 10.00 a las 14.00 horas y los sábados y domingos de 16.30 a 19.30. El espacio abrió sus puertas en diciembre de 2018 y su principal objetivo es dar continuidad a la Semana Santa de Ferrol más allá de unos días al año.



Explica el encargado del museo que el público que visita el espacio es variopinto. Al margen de los propios cofrades, que acostumbran a supervisar sus propiedades, diferentes entidades y centros escolares visitan el lugar. Para la próxima semana se ha cerrado ya la visita de dos grupos, algo habitual también durante el año. Asimismo, suelen llegar muchas personas desde Andalucía, donde se vive con especial fervor la semana de Pasión, sobre todo de Sevilla y Cádiz. “En lo que va de año tuvimos visitas de Dinamarca, Francia, Japón, Portugal, Italia, Venezuela, Argentina, Inglaterra y EEUU”, explica Adrián Novo.