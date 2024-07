Julia Uceda: una mujer comprometida y plenamente integrada en la vida social y cultural

La muerte de la poeta Julia Uceda este domingo, ha provocado un aluvión de muestras de cariño en las redes sociales para despedirse de la que fue la primera mujer, en democracia, en recibir el Premio Nacional de Poesía. Además, el mundo de la cultura de Ferrol también ha querido hablar de su legado y de la importancia de que ella hubiese elegido la ciudad para pasar casi 50 años de su vida.

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, fue compañero de departamento en el IES Concepción Arenal. “Era unha muller moi seria, moi respectuosa, moi responsable no seu traballo, moi esixente cos alumnos e consigo mesma”. Destaca además que “cando había algunha folga ou un problema, sempre estivo do lado dos compañeiros. Era unha persoa moi solidaria e comprometida” y, por encima de todo, “as ganas que tiña de vivir, o seu vitalismo”.



A nivel literario, Ponte advierte de que su poesía “non é fácil; é profunda, intelectualizada, moi do estilo de José Hierro, que non é a poesía facilona, esixe unha segunda lectura e unha reflexión en cada verso, dunha finura e beleza formal enorme”. Además, considera “case unha obriga dos ferroláns agradecerlle que elixira Ferrol para vivir e para morrer. Foi un pouco trashumante, pero aquí encontrou un acougo e unha serenidade. Dentro da tristeza de que marche unha persoa tan querida e brillante, temos que estar contentos de que soubera valorar a grandeza desta cidade”.



El presidente de honor del Club de Prensa, Germán Castro, considera a Uceda “un referente da poesía española”, pero subraya sobre todo su papel como dinamizadora cultural de la ciudad. “Xunto con Fernando Bores fixo un tándem e pilar fundamental da sociedade Valle-Inclán, promotora á súa vez do Premio Esquío”. Además, pone en valor que “elixiu vivir e morrer en Ferrol”, una ciudad que también supo reconocérselo, como prueba el homenaje que se le hizo en el número 19 de FerrolAnálisis. “A figura e a obra de Julia Uceda rebasa os localismos e as fronteiras porque morreu unha gran poeta española”, sostiene Castro.