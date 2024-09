Movilizados los bomberos de Ferrol por la rotura de una canalización de gas en Perlío

Los profesionales del cuerpo de Bombeiros de Ferrol tuvieron que movilizarse esta tarde hasta la parroquia de Perlío, en Fene, por la rotura de una canalización de gas debido a unas obras. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar poco después de las 16.30 horas cuando, a causa de los trabajos de mejora del firme que se están realizando a la altura del número 19 de la calle Antonia Monterio, se fracturó una de las tuberías de suministro.



Así, un particular alertó de la situación a la central autonómica, detallando que no se había producido incendio y no había personas afectadas, pero que la situación era crítica por la magnitud de la ruptura. En consecuencia, se desplazó hasta el punto al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, a la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Fene y a la Guardia Civil. También se avisó a los bomberos ferrolanos, pero al seguir paralizado el nuevo convenio con el Consorcio Provincial, no podían acudir, dado que dejarían a la ciudad naval sin servicio en caso de surgir una emergencia.



No obstante, como explicaron desde el propio cuerpo, al tratarse de una situación extraordinaria –el GES, por ejemplo, solo contaba con dos efectivos–, finalmente se dio la orden de despliegue desde la Jefatura. De este modo, se cortó todo el suministro de gas en la zona y se desalojó un perímetro de 50 metros alrededor de la avería mientras los profesionales ferrolanos y mugardeses la solventaban. Una vez subsanada la rotura, técnicos de la empresa suministradora realizaron las pertinentes mediciones, que certificaron que ya no había peligro, por lo que los vecinos pudieron retornar a sus domicilios.

A la espera de reunión



Si bien la necesidad de la situación obligó a los bomberos a dejar al descubierto la ciudad naval, los representantes del colectivo criticaron que, nueve meses después de que finalizase el anterior convenio con el Consorcio Provincial Contraincendios, las negociaciones sigan paralizadas.



Asimismo, la parte social censuró que desde el Concello no se les haya respondido a su petición de una reunión con el alcalde para volver a abordar este acuerdo de actuación supramunicipal.