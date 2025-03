La ministra Robles preside la firma del protocolo de actuación de "Abrir Ferrol ao Mar"

El proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”, una de las mayores iniciativas, junto a la humanización de As Pías, de transformación urbana de la última década, dio ayer un nuevo paso hacia su consecución. Y es que, desde que se retomó el proyecto el pasado 2023 –el original data de 2010–, muchos han sido los trámites y acuerdos alcanzados hasta este punto, desde convenios de financiación hasta la redacción del proyecto y del plan director, pasando por las necesarias cesiones de terrenos propiedad de la Xunta y el Ministerio de Defensa.



Así, este nuevo avance consistió en la firma del protocolo que regirá la ejecución de las obras de esta gran infraestructura. Y es que, como se recordará, “Abrir Ferrol ao Mar” no se limitará a rebajar la altura del muro que rodea el Arsenal Militar, sino que también implicará la reurbanización de todas las áreas afectadas, construyendo desde el puerto –donde conectará con el proyecto de humanización de la fachada marítima– sendas peatonales, carriles bici, aparcamientos disuasorios y zonas verdes.



El acto de rúbrica, que estuvo presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo lugar poco antes del mediodía en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval, siendo los firmantes el alcalde, José Manuel Rey, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro. Fue una cita breve y concisa, con una presencia de autoridades civiles y militares más reducida de lo habitual.

Trabajo conjunto



Tras el acto de firma, tomó la palabra el regidor ferrolano, que atribuyó el éxito de la propuesta a todos los vecinos y a las propias administraciones, poniendo en valor el trabajo de cooperación a todos los niveles que está suponiendo. “Creo que lo importante aquí es ver al Concello con todos los grupos, a la Armada y al Ministerio de Defensa, y a la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia apoyando este proyecto, sumando esfuerzos”, aseveró el alcalde.

Llegada al Museo de la Construcción Naval de la ministra Margarita Robles | J.M.



“Este nuevo paso es el protocolo para las concesiones demaniales de tres ubicaciones, que pasan al Ayuntamiento de Ferrol para posibilitar que puedan ejecutarse partes importantes” de la iniciativa, explicó. De este modo, tras detallar los diferentes hitos alcanzados desde que la Armada dio luz verde al proyecto en 2023, Rey Varela anunció que ya se han superado “los trámites de supervisión” y que se habían obtenido “algunos permisos sectoriales, que son muy exigentes”. Un detalle importante destacado por el regidor fue que, después de “mucho tiempo” demandando esta actuación, todos estos pasos se han logrado dar en un período muy reducido.



Por último, el alcalde ferrolano finalizó sus palabras solicitando a la titular de Defensa otras intervenciones estratégicas para la ciudad naval, como los diques de reparaciones y de construcción para los astilleros, o su colaboración en la modernización de líneas ferroviarias –anunciando, al mismo tiempo, que todos los portavoces de los grupos municipales participarán en la reunión solicitada en el Senado con el ministro Óscar Puente–.

El acto de rúbrica fue breve y conciso, con una reducida presencia de autoridades civiles y militares | Jorge Meis



Por su parte, Antonio Piñeiros subrayó la importancia del proyecto “para el futuro inmediato de Ferrol”, agradeciendo al actual regidor y al anterior, Ángel Mato, su “generosidad y cercanía”. En este sentido, el Ajema incidió en que, para la Armada, “el apoyo de la sociedad civil es fundamental”, especialmente en un sitio como la ciudad naval, afirmando que la urbe y la institución castrense “no se pueden entender” la una sin la otra.



Asimismo, también avanzó que el conjunto de actuaciones permitirá también al Arsenal contar con un nuevo sistema de seguridad inteligente, otro paso más para la modernización de estas instalaciones.



La última en tomar la palabra fue la ministra Robles, que recalcó su vinculación con la ciudad, afirmando que ya era “una ferrolana más” y que tomaba este proyecto “como propio”. “Para mi hay algo que es esencial y que desde el Ministerio de Defensa tenemos muy claro, que es el valor de la palabra dada y los compromisos”, afirmó, insistiendo en que la iniciativa era “buena para Ferrol y la Armada, pero también para Galicia y España”.

La titular de Defensa, el alcalde y el delegado del Gobierno en Galicia | J.M.



De igual modo, Margarita Robles quiso agradecer al Concello su colaboración en el proyecto, además de “a dos personas que le han dado un impulso esencial y fundamental: el anterior alcalde, Ángel Mato (...), y el almirante Frutos”, recalcando la “ilusión de ambos” la primera vez que le trasladaron la propuesta. Por último, tras confirmar de forma oficial que la orden de ejecución del BAC se firmará en junio, la titular de Defensa concluyó su intervención con unas palabras de cariño hacia los trabajadores de Navantia y las industrias auxiliares.

Valores europeos



Una vez finalizó el acto, el diputado y secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, compareció ante los medios para reivindicar el “compromiso” del Gobierno central “cos valores europeistas” y su apuesta por el sector de la Defensa.



“Temos que seguir nesa liña, traballando e atraindo inversións e, sobre todo, novos proxectos como a red ferroviaria, que é vital para nós especialmente no momento que vivimos, donde o mapa xeopolítico, as condicións externas cambian”, afirmó. A este respecto, apuntó que, “nese marco de seguridade”, instó al Partido Popular y al BNG a “confirmar ese compromiso con Europa”, solicitando a los primeros “que abandonen as posicións de complicidade coa ultradereita” y a los segundos que rechacen “o ultranacionalismo, que nada ten que ver coa defensa de Galicia e de Europa”.

Intervención de Gómez Besteiro tras el acto | Jorge Meis



Finalmente, el líder de los socialistas gallegos reivindicó el papel de Ángel Mato como “pai” del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar” y la importancia de estas iniciativas para impulsar el papel de la Comunidad en el mundo.