Un millar de vehículos colapsan Ferrol por el precio de los combustibles

El paro de transportistas, que desde hace ya once días ha paralizado buena parte de la actividad de sectores como la alimentación, la construcción o la industria en toda España, parece lejos de finalizar pese al anuncio del Gobierno central de nuevas medidas para paliar el aumento en el precio de los combustibles. Así, el colectivo en la comarca, que centra sus acciones de protesta en el polígono Río do Pozo de Narón, protagonizó hoy una masiva protesta que volvió a colapsar las principales vías de los municipios de Ferrol, Fene, Neda y Narón; una marcha lenta que logró reunir a más de un millar de vehículos y un centenar de personas a pie.



De esta forma, tal y como apuntó el colectivo, a los transportistas, convocantes de la protesta, se unieron otros sectores como el agroganadero o el forestal –que ya habían participado en las manifestaciones previas–, la construcción, los taxis, el pesquero –en esta ocasión participó la cofradía de Barallobre– e incluso ciudadanos, tanto en sus vehículos personales como a pie en la cabecera de la protesta.













Marcha lenta





La marcha lenta, de forma similar a las dos anteriores celebradas a finales de la pasada semana e inicios de la presente, arrancó a las diez de la mañana del polígono Río do Pozo, donde los profesionales se encuentran concentrados. La caravana, que ya en ese momento contaba con más de un centenar de vehículos, principalmente cabinas de camión, abandonó el área empresarial en dirección a la rotonda de Freixeiro, donde las primeras personas a pie comenzaron a unirse. A partir de ese momento, la marcha avanzó por la carretera de Castilla en dirección a Xuvia, uniéndose cada vez más personas y vehículos profesionales, especialmente camiones de todos los tamaños y tractores de labores agroganaderas y de explotación forestal. La caravana, que según los organizadores alcanzó una longitud de más de un kilómetro, continuó recorriendo los municipios de Neda y Fene, donde pasó por Perlío y San Valentín antes de volver a la ciudad naval a través de As Pías. Una vez en A Gándara, la caravana se dirigió a la zona de O Couto bordeando la ría, regresando a la carretera de Castilla a través de la rotonda de Megasa y ya de ahí de vuelta al polígono Río do Pozo.



De esta forma, el portavoz del colectivo en la comarca, Antonio Otero, expresó sentirse “sorprendido y orgulloso de la gente que se unió a la protesta”, asegurando que la participación había sido mucho mayor que en las movilizaciones anteriores. “La gente cada vez nos apoya más, se encuentra más concienciada de que tiene que salir a la calle, porque este ya no es un tema del transporte, de la agricultura, el forestal o la pesca; es un tema personal, de que la gente se da cuenta de que el Gobierno no hace caso de las protestas”, aseguró Otero. De esta forma, el portavoz defendió que la situación “tenía que cambiar” y que “la ministra o los ministros” debían “sentarse” con la Plataforma a dialogar “o llegar a un pacto lo antes posible para que España pueda salir de esto en que estamos metidos”.



En cuanto a qué posibles propuestas podría presentar el Gobierno para paliar la situación y lograr que se desconvoque el paro, Otero reivindicó que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, debía negociar con la Plataforma convocante de las protestas o, de no hacerlo, “que dimita y que pida perdón a toda España y deje el cargo a otra persona que se digne por lo menos a escuchar a la ciudadanía”. “Nosotros queremos acabar con este conflicto lo antes posible, que somos los más interesados en no estar aquí”, aseguró el portavoz del colectivo.

















Nuevas protestas





Por último, Antonio Otero indicó que los profesionales planeaban realizar otra movilización el próximo lunes –estudian otra para el viernes, pero aún no está concretada–, llamando a participar al resto de la ciudadanía. De hecho, los transportistas instaron a los trabajadores de los astilleros a participar en esta nueva jornada de protestas.



Además, se está estudiando la posibilidad de unirse, junto a los profesionales de Vilalba y Lugo, a la protesta convocada en Madrid. “Nosotros también estamos estudiando el caso de fletar un autobús y también ir a apoyarlos a Madrid”, asegura Otero, advirtiendo que “si esto no cambia o tiene una solución continuaremos movilizándonos”.