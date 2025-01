Y las mejores croquetas de la zona se hacen en ....

En el argot de quienes disfrutan del buen comer se dice siempre que si en un restaurante hacen buenas croquetas, el resto de los platos no pueden estar malos. Este pequeño manjar constituye la carta de presentación perfecta para cualquier negocio o casa de comidas.



¿El secreto? Seguro que hay muchos. Algunos tienen claro que el secreto de una buena croqueta es su sabor, que pueda distinguirse claramente su ingrediente principal, pero muchos otros consideran que debe ser su textura, con un relleno cremoso y una cobertura crujiente y consistente, lo que le aporte la nota distintiva. En resumen: una croqueta buena, esas que suelen llevarse los halagos de quienes las disfrutan, deben tener un marcado sabor y una textura crujiente y un relleno meloso, sin pasarse por exceso ni por defecto en la consistencia.



Así las cosas, nuestros lectores han votado, mayoritariamente, por las croquetas de jamón que elaboran en O Pincho, restaurante ubicado en la calle María, en Ferrol, donde cocinan a diario, con mucho cariño y esmero, estas deliciosas elaboraciones.



También gustan mucho entre quienes leen Diario de Ferrol las que elaboran en otro restaurante de la zona, en este caso en Fene, donde está el Mesón O Aturuxo. Aquí hay varias opciones para elegir, cada cual más sabrosa. Pero lectores como Carabel Saúde han querido destacar de entre todas ellas la alternativa sin gluten, pudiendo elegir entre boletus con queso azul y las clásicas de jamón. Además, tienen también mucho éxito las de centollo y las de choco, “también llamadas negras”, como explica Lucía G., una de las trabajadoras del local fenés.

Croquetas de Centollo del mesón O Aturuxo de Fene



Volviendo a Ferrol también causan sensación las que elaboran en el restaurante Trilli. “Vivimos en Suiza e o primeiro que come o meu fillo ao chegar a Ferrol son as croquetas do Trilli, aínda que as do Pincho tamén están moi ben”, explica Cristina Suárez en redes.



Los seguidores de Diario de Ferrol también señalan las que hacen en Casa Modesto, o en La Marola, o bien las de cecina y queso del restaurante El Olivo, “son lo mejor que he probado nunca”, manifiesta otra lectora. También señalan otras propuestas las de Robles, en Valdoviño, de un sabor y textura envidiables, como añaden algunos de sus clientes.



Hay quién se decanta por elaboraciones como las croquetas de Sinxelo. “Cualquiera de las que hacen están buenísimas, pero las que llevan papada de cerdo ibérico por encima son un pecado para los sentidos”, explican desde el perfil Historias Gastro.



Por su parte, otra lectora nos cuenta que para ella unas de las mejores croquetas las elaboran en Nuá Gastrobar, aunque también destaca las que sirven en O Barcoriño, coincidiendo con otras personas en su elección. Las de la Fundación en Esteiro y Casalexo o Casa Maruxa también están entre las elegidas.

Aprovechamiento



Las croquetas son un plato de cocina de aprovechamiento. Algunas recetas pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, son un auténtico referente de la gastronomía española que llegaron al país en tiempos de hambruna, en el año 1830, cuando abundaba la harina, necesaria para elaborar una buena bechamel a la que añadían algún resto de carne.



En definitiva, estamos hablando de un plato que en muchas casas se elaboraba con las sobras de la comida del día anterior, pudiendo hacerlas de cualquier cosa: pescado, carne, queso... el relleno puede ser infinito, darle el punto de sabor y textura ya es cuestión de maña, habilidad e incluso gustos. Pero una cosa es cierta, hacer una buena croqueta no es tarea fácil, todos las hacen pero solo algunos triunfan.