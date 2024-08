Maxia, música e cine integran a programación para este verán en Mañón

A programación de verán do concello de Mañón continúa adiante con numerosas e variadas actividades, así como algún cambio na localización das mesmas.



Deste xeito, se este o protagonista é o cine ao aire libre coa proxección de “A todo tren 2” –22.00 horas–, mañá segue o programa coa presentación do libro de Daniel Beaz Paleo titulado “Museo do Mar, Ría do Barqueiro”, que se celebrará no centro sociocomunitario, ás 20.00 horas.



Xa o sábado será a actuación do Mago Antón e aínda que estaba prevista para a pista polideportiva do Porto de Bares, finalmente se realizará na Praza do Mesón, diante do Concello, no Barqueiro, onde aparcará o seu magomóbil, dende as 18.00 horas. Este mesmo día celebraranse as festas de San Mamede, nas Grañas do Sor.