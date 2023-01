Mato implica a la Autoridad Portuaria en su reclamación de que el polo de I+D+i esté en la ciudad

La campaña del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para que el futuro polo de I+D+i de energías renovables marinas se sitúe en la ciudad naval parece lejos de perder fuelle. Tras las múltiples exigencias públicas a la Xunta y la puesta a disposición de la administración autonómica de espacios de titularidad municipal para el centro, el regidor ha querido implicar ayer a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en esta petición.



Así, por medio de un comunicado, Mato “invitó” al organismo que preside Francisco Barea “a unirse” a la reclamación del gobierno local, aseverando que el puerto “forma parte do ecosistema industrial relacionado co sector”. A modo de ejemplo, el alcalde ferrolano señaló el ensamblaje de estructuras marinas en sus instalaciones –que se verá potenciado con la futura planta de Nervión Offshore en las dársenas de Caneliñas para este mismo propósito–.

Cesión de espacios



Con respecto a la participación concreta de la Autoridad Portuaria, el regidor señaló que, además del apoyo institucional, el organismo debería “facer o mesmo” que el Concello, en referencia a la cesión de espacios propios para el centro. En este sentido, desde el gobierno local se considera que, de proceder así, se ayudaría a “garantir” que el polo se ubique en la ciudad naval.



“Ese ten que ser o obxectivo común de todas as institucións e organizacións” de Ferrol, sentenció Ángel Mato.



De esta forma, el alcalde sugirió que la Autoridad Portuaria cediese al proyecto al menos parte del edificio de usos múltiples con el que, en un futuro, contará el organismo. Desde el Concello se recordó, de este modo, que la institución “recuperou a titularidade do antigo edificio da Cámara no porto exterior, tras a disolución da entidade no 2015”. “Dende o pasado verán dispón dun proxecto para rematar esas instalacións e convertelas nun edificio de usos múltiples para a comunidade portuaria”, aseveró el gobierno local.



Esta infraestructura, detalló, cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados que serán destinados, entre otros, a oficinas, salas de reuniones y servicios comunes. Así, el regidor considera que este futuro polo “podería encaixar perfectamente” en estas instalaciones.

Declaración institucional



Por otra parte, los últimos avances en la campaña municipal no se limitaron al ofrecimiento de colaboración a la Autoridad Portuaria. Desde el gobierno local se aseguró ayer que están trabajando en la redacción de una declaración institucional que será llevada a pleno para así elevar una petición a la Xunta “que conte co apoio de todos os grupos” de la corporación ferrolana.



Asimismo, el regidor recordó una vez más que esta iniciativa partió, hace poco menos de un año, de la propia administración autonómica. En enero de 2022, detalló, tras la celebración en Ferrol del Consello da Xunta, el por entonces presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, incluyó esta iniciativa en el conjunto de proyectos y propuestas que componían el conocido como Pacto de Estado por Ferrol. De esta manera, el alcalde volvió a insistir en que el polo de I+D+i debía situarse “obligatoriamente” en la ciudad. l