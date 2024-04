Mato califica el presupuesto de “irreal” y afirma que el alcalde “vive de facer teatro”

El portavoz socialista y exalcalde, Ángel Mato, criticó ayer el documento de presupuestos que el gobierno local llevará el lunes a un pleno extraordinario para su aprobación inicial. Considera que es “irreal”, que “non se vai cumprir” y que, además, “non resposta en absoluto a ningún dos problemas e necesidades sistémicas que ten a cidade”.



Critica Mato que se incluyen inversiones como Abrir Ferrol ao Mar o la Cidade do Deporte sin que tengan “nin sequera un proxecto feito”. En la misma situación sitúa el saneamiento del rural, con un protocolo entre Xunta y Concello “que non inclúe nin prazos nin contías”. El alcalde vive, indica, “de facer teatro”.



Los socialistas afean que el documento se haya elaborado sin diálogo con la oposición y recuerdan que en los temas importantes de ciudad –como la reorganización del Concello a través de una nueva RPT– han tendido la mano desde el primer día al gobierno. “Neste caso, e para este orzamento, non nos sentamos nin nunha mesa”, denuncia Ángel Mato. “Agardo que José Manuel acerte porque é un orzamento persoal”.

Subida de impuestos



El exalcalde llama la atención también sobre la subida de impuestos a través, principalmente, de las tasas vinculadas al abastecimiento del agua y saneamiento. “No seu primeiro orzamento serio incrementan a presión fiscal en más de dous millóns de euros”, apunta Mato. En el caso concreto del agua, “é o maior incremento que se produciu en tempos de democracia”.



Al mismo tiempo, se prevé un descenso en los ingresos por multas. “Non sancionan a quen o merece e non cumpre”, explica, mientras aumenta la presión fiscal a todos los ciudadanos.

Cuestiones pendientes



Ángel Mato echa en falta en los presupuestos la plataforma logística de Mandiá –“ou xa non é importante dispoñer de chan industrial en Ferrol?”–; que se continúe con el proyecto de su gobierno de actuar en las calles Nova de Caranza y Manuel Belando; o que se reclamen a la Autoridad Portuaria los ocho millones de euros del canon. También critica actuaciones como que la primera calle que se reurbanice en el Inferniño sea una en la que ya se actuó hace 15 años o que se reserven 100.000 euros para el aparcamiento del Sánchez Aguilera en una zona que en el planeamiento urbanístico está catalogada como zona verde. “É importante saber cara a onde se vai no desenvolvemento dunha cidade e non facer as cousas sin ton nin son”.



Reclaman los socialistas respuestas sobre la reforma de la plaza de Galicia –un proyecto de su gobierno–; sobre el primer kilómetro de la carretera de Castilla; el Centro Cívico del Inferniño; actuaciones en el de Caranza, así como en espacios culturales Torrente Ballester y teatro Jofre; la Casa do Patín de Canido; el skate park; o el centro de formación en Porta Nova.



Al mismo tiempo, puso en valor obras de su mandato como la reurbanización de las calles San Francisco o Iglesia y la creación de una plaza en el Mercado. Todos estos trabajos se concluyeron con el gobierno popular ya en el poder. “Alégrome de que por fin saquen peito pero con menos chapuzas aínda quedaría moito mellor”, aseguró, en relación a las modificaciones en las obras realizadas. “Se non saben para que se fan os proxectos, que non os modifiquen nin os toquen”, añadió. Habló Mato además de una “obsesión enfermiza por meter os coches dentro das casas” y de falta de ambición.