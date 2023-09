Mar baja por primera vez a zona B la clasificación microbiológica del litoral ferrolano

La Consellería do Mar ha rebajado a zona B la clasificación microbiológica del área de producción de moluscos bivalvos GAL 03/01, es decir, la que abarca desde cabo Prior hasta Punta Coitelada, en Ares –exceptuando la ría de Ferrol–, en la última resolución emitida por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar–. Es la primera vez desde que se desarrolló en Galicia el reglamento europeo que ordena las zonas de producción de bivalvos, a mediados de la década de los 2000, que esa parte del litoral no está clasificada como zona A, el nivel más alto en cuanto a limpieza de sus aguas en lo que respecta a la presencia de la bacteria E.coli.



La reclasificación de esta amplia franja de costa, que incluye los arenales de Doniños o San Xurxo, entre otros, se ha realizado, explican fuentes de la Consellería do Mar, en base al histórico reciente de datos recogidos en los puntos de muestreo de esa zona. En ese sentido, y según establece la normativa en vigor, la concentración de E. coli por cada 100 gramos de vianda debió ser superior a 230, límite de las zonas A y B (para este último tipo los niveles de esta bacteria tienen que estar entre 231 y 4.600. A partir de este último valor sería zona C).



En la práctica, esta diferencia, en términos de marisqueo, se traduce en que los moluscos bivalvos que se extraen de una zona A pueden ponerse a la venta directamente en el mercado, sin necesidad de pasar por ningún proceso de depuración. Por contra, el marisco de las zonas B, antes de poder comercializarse, debe ser sometido a reinstalación –en la ría hay una batea que se destina a ese fin– o depuración. En todo caso, la legislación establece que “cando un molusco se pon no mercado, debe cumprir cos requisitos dunha zona A, é dicir, un nivel de E. coli inferior a 230 e ausencia de salmonella”. Desde Mar se informa que por el momento no se ha podido determinar la causa de estos niveles “anómalos” en el área afectada, pero se está realizando el seguimiento para conocer su evolución.



El cambio de clasificación de esta zona, aunque histórico porque nunca se había dado antes, no tiene consecuencias graves para el sector marisquero. Desde el departamento autonómico de pesca se recuerda que a lo largo de los últimos tiempo no se han recolectado moluscos bivalvos, extremo que confirma el patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, que explica que ese lugar no se está trabajando porque “a día de hoy no se trata de una zona productiva”.

Sin zonas A y con una zona C

Con este último cambio, el GAL 03 se queda sin zonas A, que siempre tuvo desde el año 2006. En la última actualización de las zonas de producción se observa también que solo queda una zona C, el GAL03/08-1, lo que es la parte externa de As Pías, es decir, la zona delimitada entre la línea imaginaria que une el muelle de la playa de Caranza con el de la antigua Astano y la que une la Punta do Montón con la Punta de As Pías.

El resto de la ría es zona B, una situación que se ha extendido –hasta hace seis años la C era la más frecuente– desde la entrada en funcionamiento de la EDAR.