Dos manifestaciones para celebrar el Primero de Mayo en Ferrol

El Día Internacional de la Clase Trabajadora vuelve a celebrarse en Ferrol, al igual que en el resto de Galicia, con dos manifestaciones. Ambas tienen programada la salida a las 12.00. La que organizan conjuntamente CCOO y UGT partirá, como es tradición, desde O Inferniño y finalizará en la plaza de Armas. La de la CIG lo hará desde su local comarcal, en Esteiro, y acabará en el Cantón.

Como ya sucedió el pasado 10 de Marzo, los sindicatos mayoritarios conmemoran el Primero de Mayo divididos. El lema de Comisiones Obreras es "A solución: subir salarios, conter prezos e máis igualdade". La secretaria general en Galicia de CCOO, Amelia Pérez, aseguró en la presentación de las movilizaciones de este jueves que la reivindicación es que "el centro das política siga sendo o factor traballo". Así, defendió el incremento de los sueldos para contrarrestar el efecto de la inflación desde el comienzo de la guerra en Ucrania, además de contener los precios para "non prexudicar as persoas máis vulnerables, e iso inclúe moitas familias que traballan pero que aínda así non chegan a final de mes". Por último, Pérez reclamó "máis igualdade porque iso significa máis xustiza social".

Por su parte, UGT sale a la calle con el eslogan "Protexer o conquistado, gañar futuro". El secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, incluye en las demandas del sindicato una "resposta firme e coordinada da Unión Europea" frente a la política arancelaria del gobierno de Donald Trump y, a nivel "interno", la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero con el objetivo final de alcanzar las 32; el descenso de la siniestralidad laboral; más medidas para favorecer el acceso a la vivienda y el combate contra los discursos racistas y xenófobos.

La CIG, por su parte, se moviliza por "Traballo, dereitos, soberanía. Galiza contra as guerras" y lo hace también a las 12.00 desde su local de Esteiro rumbo al palco de la música del Cantón. El sindicato nacionalista, por medio de su secretario xeral, Paulo Carril, centró su mensaje en su negativa a incrementar "o gasto bélico" y carga contra el Gobierno central por "someterse aos intereses estadounidenses, priorizando armamento sobre dereitos sociais". Además, critica a la Xunta del Partido Popular por promover "a depredación dos recursos naturais" y contra el diálogo social por "lexitimar a precariedade e o desmantelamento das pensións públicas". Además de en Ferrol, en As Pontes también habrá una concentración, en este caso en la plaza América, también al mediodía.