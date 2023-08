Malestar por la ocupación permanente de caravanas en las playas ferrolanas

Es un clásico del verano pero en el mes de mayor ocupación de los arenales ferrolanos y cuando los coches particulares luchan por hacerse con una plaza de aparcamiento en playas como Doniños, aumentan las críticas hacia la masiva presencia de autocaravanas que ocupan buena parte de la zona de estacionamiento.



Aunque, como cualquier otro vehículo, pueden estacionar para acudir a la playa durante el día, está prohibido pernoctar en zonas que no son las específicas para este tipo de vehículos –el área de caravanas está en A Malata–. Muchas lo hacen y, de hecho, el parking específico cuenta a diario con múltiples usuarios, pues allí disponen de los servicios adecuados y de vaciado de aguas fecales, que no pueden hacer en otro sitio; pero algunas han hecho de la zona de playa su lugar de veraneo durante su estancia en la ciudad más allá de las plazas destinadas exclusivamente para este tipo de vehículos en la parte superior del arenal de Doniños.



Lo que también molesta a los usuarios habituales de los arenales y, además, no está permitido, es el despliegue que llevan a cabo los camperistas, que sacan sus mesas y sus sillas y se instalan en el propio aparcamiento restando espacio a los particulares.

Controles

Desde el Concello, se confirma también que se han recibido quejas en este sentido y la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, afirma que se ha enviado en varias ocasiones a la Policía Local a la zona y se han impuesto multas al respecto, por lo que el control se estaría llevando a cabo.



De todos modos, el Concello hace un llamamiento a los propietarios de caravanas para que hagan uso de sus espacios propios para aparcar en las inmediaciones el arenal de Doniños, ya que cuentan con un espacio señalizado para ello, con rotulación en cuatro idiomas y del que además no pueden hacer uso los turismos particulares, como indica la cartelería, sin tener que ocupar las plazas genéricas.

Aparcamiento limitado a caravanas



Además, disponen de un área específica en la zona de A Malata, gratuita, y que cuenta con todos los servicios necesarios: agua potable, posibilidad de pernocta, vaciado de aguas grises y negras y se encuentra en las inmediaciones de un espacio para picnic y área de juego infantil.

Aparcamiento de caravanas en A Malata

“Un camping dentro de un parking”

Doniños se ha convertido en “un camping dentro de un parking”. Esta es la apreciación de uno de los muchos usuarios del arenal que se lamentan a diario de la “invasión” de caravanas en la zona. No ya en espacios verdes –se ven hasta en el paseo de la Senda Ártabra y en zonas naturales en las que no puede haber circulación rodada– sino en el propio estacionamiento de coches, pese a haber una zona restringida solo para este tipo de vehículos. No es solo su presencia –advierten de hasta 100 caravanas en un día– sino el despliegue que hacen. “Con puertas y toldos abiertos, cocinando dentro y fuera, lavándose los dientes e incluso haciendo sus necesidades en las proximidades”, denuncian.