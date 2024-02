El mal tiempo frustra una nueva visita del "Spirit of Discovery" a Ferrol

El mal tiempo volvió a frustrar una nueva escala del "Spirit of Discovery", el gigantesco navío de Saga Cruises que iba a visitar Ferrol en la mañana de este jueves. El barco, según las previsiones del portal Vesselfinder y de la Autoridad Portuaria, iba a recalar en la ciudad naval sobre las 08.00 horas para pasar la jornada amarrado en el muelle de Curuxeiras hasta poco después de las cinco de la tarde.

Sin embargo, como explicó el organismo que preside Francisco Barea, las malas condiciones meteorológicas de los últimos días retrasaron el itinerario del buque, lo que ha obligado a la naviera británica a prescindir de Ferrol para poder cumplir con la fecha de llegada a su destino. Curiosamente, de las tres escalas canceladas en el cronograma del organismo portuario para la presente temporada 2024, todas ellas han sido del "Spirit of Discovery" (la primera, el 6 de enero, por el estado de la mar, y la segunda 20 días después por causas no detalladas por la naviera). Así, el crucero partió con demora este lunes del puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote, y llegará a Portsmouth, en Reino Unido, el próximo sábado.

Este navío, con 237 metros de eslora (para comprender la escala, sería la distancia entre la confluencia de las calles María y Rubalcava y la puerta del hotel Almirante), iba a ser el que más escalas sumase a lo largo de este año, con tres paradas entre enero y febrero y otras dos en diciembre. No obstante, tras estas cancelaciones, el buque se verá superado (si no se presentan más imprevistos) por su gemelo, el "Spirit of Adventure", que visitó Ferrol el pasado día 1 y que retornará a la ciudad naval el 23 de noviembre y el 4 de diciembre. Afortunadamente, a pesar de esta cancelación el calendario planteado por la Autoridad Portuaria sigue siendo el más ámplio en su historia, con 27 escalas frente a su anterior récord de 25, en el año 2014.

Otro dato interesante del "Spirit of Discovery" es que la anterior vez que recaló en Curuxeiras fue el 12 de marzo de 2020, convirtiéndose en el último crucero en detenerse en el puerto ferrolano antes del parón de actividad en el sector por la pandemia de coronavirus (y que duró hasta el 14 de septiembre de 2021, con la llegada del "Artania").

Las siguientes escalas serán el próximo 24 de abril, cuando el crucero de aventuras y científico "Fridtjof Nansen" y el de placer "Aurora" recalen al mismo tiempo en la ciudad naval, marcando así un hito único en la historia de la Autoridad Portuaria (es la primera vez que dos cruceros atracarán en paralelo en Curuxeiras).