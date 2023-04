Ferrol comienza su temporada alta con el crucero “Fridtjof Nansen”

El negocio de los cruceros continúa abriéndose paso, de forma lenta pero segura, dentro de la oferta turística de la ciudad naval. Si bien se mantiene lejos de las cifras que registran puertos vecinos como el de A Coruña, los habitantes de Ferrol comienzan a ver con familiaridad visitantes recorriendo las calles con el mapa en ristre mientras en el puerto interior gigantescos navíos bloquean buena parte de las vistas de la ría.

Microscopios de última generación para el uso de los viajeros I Daniel Alexandre



Así, tras el parón por la pandemia de coronavirus, del que el mercado aún se está recuperando, el pasado 27 de enero comenzaba el goteo de grandes navíos de pasaje en Curuxeiras. No obstante, no fue hasta ayer, con la llegada del “Fridtjof Nansen”, que dio comienzo como tal la temporada de cruceros. Esta escala, de igual modo, resulta especialmente significativa por varios motivos, comenzando por que es la primera oficial del buque en Ferrol –el año pasado atracó en el puerto interior porque las condiciones meteorológicas impidieron su llegada a Coruña–; y siguiendo porque este navío es mucho más que un crucero de lujo como los que suelen llegar a la ciudad.

Espíritu aventurero



Para celebrar su primera visita a Ferrol y quizás con el ánimo de separarse de otras ofertas en apariencia similares del mercado, la naviera noruega Hurtigruten organizó un encuentro con medios y operadores turísticos dentro del propio navío. Por fuera, el enorme barco –más pequeño que algunos de los colosos de la anterior temporada pero aún así con unos más que dignos 140 metros de eslora– transmitía una imagen moderna pero hasta cierto punto similar a la del resto de cruceros que atracan en Curuxeiras.



Sin embargo, tan pronto como se accede a su interior, es evidente que se trata de un concepto radicalmente opuesto al que adoptan esta clase de navíos. El “Fridtjof Nansen”, por ejemplo, no tiene casinos, discotecas o grandes espacios con escalinatas ostentosas. Cuenta con dos pequeños bares, como parte de la oferta de restauración, y muchas de las comodidades típicas de un crucero, como una piscina, una sauna y un centro de “wellness” –que no un spa–, aunque mucho más discretas de lo que cabría esperar.

Piraguas, lanchas de desembarco y provisiones para climas árticos I Daniel Alexandre



Lo que sí que tiene, entre otros equipamientos, que el resto no, es una serie de microscopios de última generación de uso libre para investigadores; salas de conferencias configurables para la realización de ponencias; una biblioteca con amplias áreas de lectura; y sufiente material para realizar incursiones en el Ártico, por no hablar de un motor mixto de bajas emisiones. Y es que este navío, que también realiza trayectos comunes como el de ayer, está pensado para la aventura, la expedición e incluso para campañas científicas. De hecho, tal y como se explicó durante la visita, dentro de su itinerario anual se contemplan rutas por los fiordos noruegos, visitas al archipiélago de Svalbard –el área habitada más al norte del planeta, con más osos polares que humanos– y, como no, a la Antártida.



En definitiva, una oferta al alcance de unos pocos osados que, por primera vez, se aventuró también a descubrir Ferrol