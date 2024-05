Os Maios de Canido finalizan hoxe coa programación musical máis extensa

As actividades enmarcadas no programa dos Maios de Canido continúan até hoxe pola tarde. Onte foi o día que contou cun maior número de citas e as do domingo volven ocupar boa parte da xornada, entre as que destaca a popular comida veciñal na rúa, que este ano se trasladará a un espazo cuberto con motivo da chuvia.



O plan do sábado contou con accións como dous talleres dirixidos ao público familiar e cinco actuacións musicais, a cargo de Vane’s Band, Transfussion Sound, Amlenne, Biter Cans e Malditos Pendejos.

Domingo

Coma cada ano, o Toldo da Tafona instálase na praza que lle dá nome para integrar festa e compromiso cos empobrecidos do barrio. Grazas ás entidades donantes, hoxe dende as 11.00 até as 16.00 horas, véndense distintos produtos a prezos populares, que se recadarán para o desenvolvemento de proxectos sociais en Canido. Os fondos obtidos serán xestionados por Cáritas e destinados á parroquia de Santa Cruz. Para os interesados que non asistan, tamén se pode doar na conta ES63 2080 0225 1930 0001 1777.



A acción solidaria compaxina coa música tradicional de agrupacións locais. Ás 12.00 horas comezan os concertos a cargo do grupo de pandereteiras e cantareiras do obradoiro de Muíño do Vento. A continuación, veñen Os Xotas, ás 12.30 horas, e ás Treboeiras de Canido á 13.00 horas.



Grey City Funk inaugura a sesión vermú na praza Fernando Miramontes á 13.00 horas. Este colectivo vai máis alá do estilo funk e achega un son arraigado na tradición, á vez que transporta enerxía actual, cunha iconografía surfeira e influencias das músicas negras americanas.



As melodías continúan na praza do Cruceiro ás 14.30 horas, da man de Nimbos. Este grupo parte da música tradicional e canta en galego, aínda que bebe de diferentes estilos, dende o folk desta terra até o doutros países. Ás 15.00 horas comeza a comida veciñal, que estaba previsto que se localizara nos Xardíns de Ucha, na praza do Cruceiro e en rúas como Alegre, Alonso López e Lili. En caso de chuvia, o encontro trasladarase ao pavillón do CEIP Cruceiro de Canido. As mesas e cadeiras que se utilizarán para o banquete cedeunas o Porto.



Os Cantaberneiros amenizarán a sobremesa dende as 17.00 horas, cun percorrido que parte da praza do Cruceiro. Estos artistas céntranse na música tradicional e nos cantos de taberna. Para rematar, Ubuntu ofrece xogos e obradoiros no parque Antón Varela a partir das 18.00 horas. A comida non faltará durante a xornada, xa que ademais do pulpeiro, haberá “foodtrucks” durante as actuacións musicais.