Lavado de cara para la pescadería diseñada por Ucha, que cambiará el color azul por el crema

Hace más de veinte años –desde septiembre de 2003– que la pescadería diseñada por Ucha Piñeiro se pintó del intenso azul al que desde entonces está asociada –y que incluso se refleja en una figura de Sargadelos que se ha utilizado como regalo institucional–. Ahora cambiará de cara para integrarse en la remodelación que se lleva a cabo en la zona del mercado provisional (ya derribado). La tonalidad elegida es un color crema o vainilla que sea similar al de otros edificios diseñados por el arquitecto municipal y levantados en la década de los años 20 del siglo pasado, como el Casino, el Jofre, el salón de las Mercedarias, la Casa Dopico o el chalé de Canido. “Non hai referencias da cor orixinal e só se pode especular mediante outros edificios realizados polo mesmo arquitecto na mesma época e coa tipoloxía similar”, explica el alcalde, José Manuel Rey.



Este cambio de color de la fachada va parejo con actuaciones que necesita el edificio y con las que además se integra en el nuevo espacio surgido tras el derribo del mercado provisional. En esa zona se disfruta ahora de una plaza que amplía la visión hacia el Arsenal y se ha instalado además una ascensor.



“Queremos unha actuación integral no mercado da Madalena e, unha vez rematadas as obras de urbanización da praza, das que só está pendente o funcionamento do ascensor, seguimos mellorando este espazo co pintado da nave da peixería”, comenta el regidor.



Además de la fachada, se pintará de blanco la carpintería de madera de la cara posterior y de negro el enrejado. Son colores que cumplen, explican desde el Concello, con el Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Barrio da Magdalena, que en su artículo 108, referido a acabados de enfoscado y revoque, autoriza para fachadas gamas de grises-azulados, grises-rosados, grises-verdosos, en tonalidades claras; así como en tierras naturales, ocre amarillento o siena, rosas o blanco hueso.



La actuación prevista tiene un presupuesto de 48.303,97 euros e incluye más acciones, además del pintado. “Contempla a limpeza de fachadas mediante lavado con spray de auga atomizada e baixa presión e a reparación de gretas con morteiro de cemento”, explica Rey Varela. También se incluye la aplicación de una mano de imprimación regularizadora de la absorción y dos manos de pintura de silicato, así como dos de esmalte blanco en las ventanas de la fachada posterior y la restauración del enrejado.

Edificio emblemático



La nave que alberga la pescadería fue diseñada por Rodolfo Ucha Piñeiro y su proceso de construcción se demoró de 1910 a 1923. Se trata, como se especifica en la ruta modernista impulsada por el Concello, de un pabellón rectangular de zinc y armaduras metálicas, con una elevación para permitir la ventilación. Se ha perdido el lucernario central que iluminaba el espacio. En sus fachadas sobresalen pilastras de influencia vienesa.



Se trata de uno de los edificios con más carismáticos de Ferrol, fácilmente identificables con la ciudad. La intención del Concello es que pueda destacar en el conjunto del mercado y que siga siendo, con estas actuaciones, un reclamo para los visitantes, también desde el punto de vista gastronómico, “xa que neste edificio véndese o mellor producto do mar da nosa ría”, subrayó el alcalde.