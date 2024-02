Las jugadoras del BAXI Ferrol, premio 8 M del Concello de Ferrol

La Concejalía de Muller del Concello de Ferrol acaba de comunicar que el habitual premio del Día Internacional de la Mujer (8M) recaerá este año en el equipo femenino de baloncesto Baxi Ferrol. Así lo comunicó hace unos instantes la concejala del área, Elvira Miramontes, quien avanzó que la propuesta se trasladó al Consello Municipal de Igualdade celebrado el pasado 5 de febrero, obteniendo el apoyo unánime de todos los grupos.

"Queremos visibilizar os logros das mulleres deportivas, a farémolo e farémolo a través das xogadoras do Baxi, un equipo que conta no seu palmarés con sete títulos de Copa Galicia e está na primeira división do baloncesto español, sendo a oitava tempada nesta categoría", manifestó. Cabe destacar que las jugadoras del equipo local también jugará este año, por segunda vez, la Copa da Raíña, que tendrá lugar en Huelva.

Desde el Concello explican que la propuesta "baséase na necesidade de impulsar e apoiar referentes femininos no deporte en toda a súa diversidade, que poidan ter un efecto de socialización, sobre todo, entre as xeracións máis novas". Asimismo, "é preciso facer visible a situación da muller no deporte co fin de eliminar estereotipos e discriminación na sociedade", insistió.

El gobierno ferrolano sostiene que "impulsar e apoiar referentes femininos no deporte en toda a súa diversidade, dar visibilidade á falla de equiparación salarial coa dos seus homólogos homes, fomentar a actividade física saudable e avogar polo espírito deportivo como impulsor de valores, son algunhas das premisas e reivindicacións que recolle esta proposta de galardón".

La distinción les será entregada a las jugadoras del Baxi el próximo día 7 de marzo en un acto que se celebrará en el teatro Jofre, a las19.30 horas, en el que se dará lectura también a la declaración institucional, que se elaborará de forma consencuada con todos los grupos municipales, como apuntan desde el consistorio.

El programa de actividades propuesto para el 8M se completa con varias propuestas entre los días 4 y 10 de marzo, que arrancarán con el encendido de las habituales luces de color morado en las fachadas del Concello y el teatro Jofre.