Josué Dorrio aterriza en A Malata

Manuel Ansede presentaba esta mañana al nuevo extremo derecho, y más allá de resaltar su papel "fundamental" para el Amorebieta en su puesta de largo en Segunda División, el presidente del club no pudo evitar aludir a la conexión que ya unía al jugador, de familia ourensana, con Galicia. "Tu origen refuerza nuestra identidad, siempre intentando recuperar a jugadores de nuestra zona, y sabemos lo que significa para ti y para tu familia", afirmó. Dorrio aprovechaba para agradecer el cálido recibimiento que ha experimentado, algo que confía se traducirá en el campo. "Todo el mundo habla de que esto es una familia, me acogieron fantásticamente, se agradece incluso los primeros días que suelen ser un poco de ajetreo", narra, "parece ya que llevo aquí varios meses con ellos y estoy encantado".

El jugador vasco busca repetir y mejorar su actuación en la anterior temporada, durante la incursión del club vasco en LaLiga Hypermotion, "pese a que el equipo no consiguió la salvación, realmente fue mi debut en Segunda y necesito darle continuidad y que no sea un año bueno que solamente te ha salido, así que vengo a aportar lo máximo con una tremenda humildad y al servicio de lo que me diga el míster".

El jugador conoce de primera mano la dificultad que entraña jugar durante una campaña en la que se viene de ascender, y pudo apreciar los aciertos del conjunto ferrolano, que partía de unas circunstancias relativamente análogas al SD Amoribieta. Admite que, de haber conocido la fórmula racinguista, habrían intentado imitarla de forma directa, "el club viene haciendo las cosas tremendamente bien, ascendimos a la par y ahí ya me di cuenta, dieron muy buenas sensaciones. Eso llama mucho desde fuera", menciona manifestando su interés latente por el equipo. "El mercado de verano para los jugadores es un poco lo peor, es el tiempo de valorar, de querer tomar la mejor decisión y no equivocarte, aunque eso solo lo dictamina el tiempo", indicó. En ese sentido comparte que fue fundamental el interés mostrado por parte del míster y la dirección deportiva del club. "Una vez que tomo una decisión, voy a por todo", declara.

Josué Dorrio, que llega al Racing como delantero con aptitudes para ejercer como centrocampista o mediapunta, destaca de su elección de club una dinámica de juego ofensivo que le resultaba particularmente atractiva. "Una vez que nos enfrentamos en la Copa de Campeones y analizamos el equipo y el estilo de juego, era un equipo que transitaba muy bien, que tenía mucha velocidad por fuera, que tenía desborde y creo que eso es lo que siempre intento buscar yo, creo que son mis virtudes y a mí me llama mucho. El año pasado fue increíble ver jugar al equipo".

El dúo vizcaíno

El futbolista se mostraba visiblemente satisfecho al preguntarle por el fichaje de su compañero de fatigas en el Amorebieta, Eneko Jauregi, anunciado por el club a penas una hora antes de su rueda de prensa.

"Estoy tremendamente contento de que venga aquí, sé que tenía opciones también, yo evidentemente le traía hacia mí", bromea. "Me entiendo muy bien con él en el campo. Nos va a dar mucho, seguro". Ellos compartieron vestuario dos años, y cuando llegó el momento de decir adiós al equipo azul, admite que hablaban de todo menos de lo que iban a hacer. "Es porque somos muy iguales en ese sentido, no siempre tenemos que hablar de este tema. Poco a poco empezó a salir, me preguntó y yo más o menos lo tenía decidido", relata, "me comentó que teníamos una probabilidad muy alta de volver a coincidir".

Ansedes ve a los recién llegados como representantes del canon racingista, "en plena madurez, con conocimiento de la categoría, con la personalidad que queremos y la calidad humana que necesitamos aquí: humildad, trabajo y hambre". El presidente concluía la presentación de Dorrio valorando la incorporación de ambos delanteros a las filas verdes, enfocados en seguir construyendo sobre lo edificado en la temporada anterior, ahora en el césped de A Malata. "Esta es una oportunidad", señalaba, "y estamos seguros, con lo que han demostrado en el campo ambos, que este va a ser un año muy bueno para ellos y que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos".