José Antonio Chao, jefe policial de Ferrol: “Nuestra fortaleza es que somos un cuerpo de Policía que conoce su ciudad”

José Antonio Chao entró a formar parte de la Policía Local de Ferrol el 1 de febrero de 1989. Desde entonces y hasta hacerse cargo de la gestión del cuerpo en 2018, ha podido observar a pie de calle la evolución de ciudad naval desde los tiempos de crisis posteriores a la reconversión naval hasta la actualidad, donde Ferrol despunta como una urbe moderna que abraza la multiculturalidad al tiempo que lucha por conservar sus raíces.

¿Cómo ha cambiado Ferrol en estos últimos 35 años?

Ha cambiado bastante. El hecho más significativo para nosotros, sobre todo desde el punto de vista del tráfico, y que echamos de menos también es la Plaza de España. En todos estos años Ferrol ha ido creciendo y ha ido mejorando en muchos aspectos, y aunque creo que todavía queda mucho por mejorar, sí que ha ido mejorando.

¿Y el cuerpo en sí?

Yo creo que la generación que tenemos ahora no es la generación que encontramos nosotros cuando entramos aquí en el año 89. Aquella generación que estaba trabajando cuando nosotros entramos –yo entré con 20 años y gente como yo también con edad joven–, tenía otra visión del mundo distinta a la de ahora. Yo creo que el reflejo de la sociedad se plasma también en los distintos grupos de trabajo. Y esto no es ni más ni menos que un grupo humano. Por lo tanto, lo que ha cambiado la sociedad es lo que ha cambiado este cuerpo. Algo de lo que nosotros quizás echamos de menos y que entonces sí se tenía era el ejercicio de autoridad. Yo creo que ahí hemos perdido bastante. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, yo creo que es un reflejo de la sociedad en sí misma. Todos aquellos que tenían autoridad en aquella época tenían más presencia, más importancia, más representación que ahora. Pero bueno, esto es algo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene la Policía ferrolana?

Destaco como fortalezas el hecho de que somos un cuerpo de policía local que conocemos nuestra ciudad, en el sentido de que nosotros hemos nacido aquí. Yo llevo 35 años, pero muchos de mis compañeros llevan también muchos años así. Tú entras aquí con 20 o 30 años y permaneces aquí durante toda tu vida laboral. Eso otros cuerpos no lo tienen porque tienen mucha más movilidad. Eso para nosotros es bueno, porque llegas a conocer a toda la ciudad. Todos nos conocemos, conocemos lo bueno y lo malo de la ciudad y esa información para nosotros es vital. Las debilidades que tenemos son siempre la plantilla. Estamos un poquito más alejados de lo que es el órgano político que el resto de funcionarios de la administración local. Entonces parece como que siempre estamos ahí, que somos un mal necesario, pero tenemos que estar. Y a nosotros se nos exige mucho. Se nos exige que hagamos muchísimas cosas, pero no tenemos la capacidad de recursos personales. Siempre estamos por debajo de lo necesario, entonces no podemos dar ese servicio de calidad que realmente queremos dar. No somos capaces de llegar a todos los puntos y a todas las necesidades que la ciudadanía nos demanda. Y esa es nuestra principal debilidad.

A día de hoy hay cierta corriente populista que dibuja Ferrol como un sitio peligroso aun cuando las estadísticas del Ministerio del Interior dicen lo contrario. ¿Qué opinión tiene usted?

Ferrol es tremendamente segura y de las ciudades de Galicia somos de las más seguras. ¿Qué pasa? Que eso también es malo porque cualquier dato, cualquier elemento distorsionador de esa tranquilidad, llama la atención y por eso genera esa alarma social. Cuando estás acostumbrado a que esto sea algo cotidiano, un hecho relevante es uno más. Pero cuando no estás acostumbrado a esas problemáticas y surgen, se te abren los ojos y dices ‘pasó esto’, pero es que esto digamos que es lo normal. Criminológicamente y socialmente hablando, digamos que el mal es necesario porque nos ayuda a nosotros a reformularnos, a estar atentos, a estar alerta. Si nos estancamos, morimos. Ferrol es una ciudad tremendamente tranquila, los datos lo demuestran y cualquier hecho que pueda ser relevante es algo que tiene que estar dentro de la propia sociedad en sí misma.