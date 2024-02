Inyección económica para mejorar las instalaciones deportivas de los colegios de Ferrol

La mejora en las instalaciones deportivas de los centros educativos públicos de Educación Primaria de la ciudad dará un paso en firme con la colaboración de Concello y Xunta de Galicia.

Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local, en la que se aprobó el protocolo de colaboración administrativa para este fin.



El acuerdo afectará a los diez centros de la ciudad – CEIP de Pazos, CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP Plurilingüe San Xoan de Filgueira, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, CEIP Cruceiro de Canido, CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles, CEIP de Ponzos, CEIP Esteiro, CEIP Isaac Peral y CEIP Ledicia– y con este protocolo “establecemos as bases de colaboración administrativa coa Xunta de Galicia para a mellora de instalacións dos CEIPs, articulando unha serie de principios de actuacións tanto en materia de créditos coma de actividades administrativas a desenvolver”, explicó el regidor local.



La Consellería de Cultura, Educación, Formación Preofesional y Universidades, que tiene como objetivo garantizar un sistema educativo de calidad, inclusivo, equitativo y orientado al pleno desarrollo de todas las personas, como recordó el alcalde, se coordina así con el Concello para el desarrollo de planes en materia de educación, como son estas actuaciones. Por su parte, el Concello es el encargado de conservar y mantener los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil Primaria y Educación Especial. Así, Rey Varela aseguró que “cada administración ten clara a súa responsabilidade e as súas competencias” pero consideran “de interese público” unir esfuerzos para la participación y apoyo en las acciones de mejora de instalaciones “coa finalidade de acadar o nivel para satisfacer as necesidades do alumnado”.



Así las cosas, el alcalde recordó que las áreas deportivas de los colegios son empleados tanto para la actividad lectiva de Educación Física, como para materias extraescolares o actividad deportiva de los clubes de cada barrio.



Como resultado del protocolo acordado se destinará un millón de euros –el protocolo extiende su vigencia hasta el 31 de 2026– a esta finalidad y la Xunta se compromete a colaborar económicamente en la financiación de los proyectos por un importe máximo de 500.000 euros.

El Concello aportará los instrumentos jurídicos necesarios para licitar, ejecutar, controlar y recibir las obras, así como se encargará del mantenimiento y conservación de las infraestructuras.



Programa Inserta

La Xunta de Goberno Local acordó también en la sesión de esta semana la aprobación de un convenio marco de colaboración con la Asociación Inserta Empleo de la Fundación ONCE, para el desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad.

El convenio contempla el desarrollo de acciones de difusión del trabajo llevado a cabo por las entidades, la promoción de la formación, la colaboración con el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad, así como el trabajo conjunto para el impulso en la incorporación al mercado laboral.

Habrá, además, una comisión de seguimiento con el fin de abalizar el cumplimiento de los acuerdos del convenio.