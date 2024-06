Indra se instala en Río do Pozo para reforzar el apoyo logístico a los buques de la Armada

Indra inauguró ayer nuevas instalaciones en Narón, municipio en el que se instaló hace más de veinte años en una nave en A Gándara y que ahora se traslada a Río do Pozo para adaptarse a una carga de trabajo creciente a corto y medio plazo por su estrecho vínculo con los programas de Defensa.



En un acto al que asistió la alcaldesa, Marián Ferreiro, y el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, el director de “Aftermarket” de la compañía, Pedro Vidán, explicó que este cambio es más que una mudanza. En primer lugar, se pasa de la nave de 700 metros cuadrados en la que comenzaron a trabajar seis personas en 2001 a otra de 2.400 en la que desarrollarán sus tareas los más de 30 empleados que tiene actualmente. Vidán quiso agradecer “la confianza que la Armada ha depositado en Indra” y alabó el trabajo de la plantilla, así como las relaciones que ha establecido con una decena de empresas locales y proveedores.



En estos momentos, Indra trabaja en el mantenimiento “correctivo y preventivo” de los sistemas electrónicos de las fragatas de las F-100 y buques de aprovisionamiento en combate (BAC) con base en el Arsenal, el “Patiño” y el “Cantabria”. En concreto, la empresa está especializada en la puesta a punto de sistemas de defensa electrónica, radares, sónares, sistemas de distribución de datos de navegación y la dirección de tiro del sistema de combate Aegis que tienen los buques de la Armada.



También trabaja la compañía en la instalación de los nuevos sistemas de identificación de amigo/enemigo (IFF) en muchos buques de la Armada, el apoyo técnico al Taller de Misiles y Torpedos en Mougá y los sistemas de las futuras F-110.



Además de trabajar en astilleros de todo el planeta, la compañía es la única firma europea acreditada por la US Navy para realizar trabajos críticos para la protección de las antenas de radar AN/SPY-1D.

El secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, resaltó la “aposta de Indra por Galicia”, donde tiene 14 centros y 1.400 profesionales, además de su condición de “empresa tractora que dá entrada na cadea de valor a máis dunha decena de pemes locais”.



Vázquez aseguró que el objetivo del gobierno autonómico es “facer de Galicia un polo ibérico de atracción industrial para impulsar o desenvolvemento e o emprego de calidade”, para lo cual se apoyará en tres pilares: la aceleración de proyectos industriales, la planificación energética y la desburocratización.

Marián Ferreiro: "Narón segue sendo o motor industrial"

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, felicitó a Indra por su trayectoria y a su personal “por todo o traballo que está a desenvolver” y que le ha permitido haber llegado a cerca de medio centenar de países de todo el mundo. “Os avances e os logros das empresas de Narón son unha moi boa noticia non só para esta cidade, senón para toda a comarca”, añadió antes de manifestar su agradecimiento a la firma por “apostar por nós, como fan moitas outras empresas asentándose en Río do Pozo, na Gándara ou nas Lagoas. Grazas a todas as empresas, traballadores, proveedores e clientes, Narón segue a ser o motor industrial da comarca”, aseguró la regidora, que fue, además, quien descubrió la placa de las nuevas instalaciones.