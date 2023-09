Incendio nun vehículo que circulaba dirección Narón

Os bombeiros do SPEIS de Narón recibiron un aviso do CAE-112 ás 8:38 horas desta mañá alertando de que na citada ubicación estaba ardendo un vehículo. Desplazados á zona confirman o suceso, producido nun Citroen C-4 e que afectaba á parte dianteira do vehículo. Á chegada dos profesionais do SPEIS o turismo non tiña ocupantes no seu interior e varios viandantes proxectaran, sen éxito, extintores portátiles para tratar de extinguir o lume.

O turismo, que circulaba en sentido Ferrol-Narón, estabilizouse de urxencia, ao atoparse nunha zona de pendiente e os bombeiros realizaron tamén unha extinción combinada con auga en fase inicial e posteriormente con escuma, ata controlalo por completo.

Axentes da Policía Local de Narón tiveron que restrinxir o tráfico rodado nun carril da estrada de Castela, debido á posición do turismo.

Finalmente, os bombeiros procederon a eliminar posibles riscos na vía, produto da extinción, e líquidos nocivos que o propio turismo perdeu a consecuencia do incendio. Finalizada a actuación e á espera da retirada do vehículo por parte da grúa, os bombeiros regresaron ao parque, no Río do Pozo.