El Igape gestiona en Ferrolterra cerca de 200 solicitudes de ayudas en lo que va de año

El Instituto Galego de Promoción Económica –Igape– ha gestionado en lo que va de año cerca de 200 solicitudes de ayudas –193 en concreto– procedentes de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. En conjunto movilizarán un volumen de inversión que supera los 32 millones de euros. La directora de la Oficina Económica de Galicia, la ferrolana Natalia Barros, destaca la “elevada interacción” que ha tenido el organismo durante estos meses con el sector empresarial de Ferrolterra y, además, con un porcentaje de resolución que está muy cerca del 50%. Así, “hemos resuelto y concedido 92 de esas solicitudes, con casi 20 millones de inversión previstos”, explica, “pero esto no se para: seguimos trabajando con el objetivo de agilizar la tramitación lo máximo posible”.



La cifra es el resultado de la suma de las diferentes líneas que mantiene abiertas el Igape, también en materia de financiación y crédito y de apoyo para su internacionalización. El último ejemplo, anunciado la semana pasada por la conselleira María Jesús Lorenzana, tiene como beneficiaria a la firma naronesa Gabadi, con la que el Instituto Galego de Promoción Económica suscribirá un crédito puente de 10 millones que facilitará su participación en el DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), el que se convertirá en el acelerador de partículas más potente del mundo. Se construirá en una antigua mina de oro en Dakota del Sur.



Gabadi es un ejemplo, el más reciente, pero no el único que en los últimos tiempos ha contado o cuenta con el soporte –en alguna de las formas que existen– del Igape. “Ha habido muchos proyectos de diferentes sectores, como el naval o el energético”, recuerda Barros, “que hemos estado impulsando desde aquí”. Es el caso de iniciativas de una gran “relevancia” como el “Triskelion”, en Mugardos, que promueve Reganosa, “y otros proyectos industriales estratégicos que están en la zona de As Pontes, uno de Reganosa con EDP y el de Ence, además de otras Iniciativas Empresariales Prioritarias (IEP). De ese modo, hemos acompañado en información y asesoramiento como en el proyecto de Valogreene con el grupo Rilo, en As Somozas, relacionado con el ámbito energético y de economía circular, o el de Nervión”, una de las compañías auxiliares del naval ferrolano más arraigadas que construirá en el puerto exterior de Ferrol una nave de componentes de eólica marina.



Barros destaca el trabajo que se está haciendo desde la Oficina Económica en su papel de “coordinadora de las interacciones y atenciones con las distintas solicitudes de información, apoyo y acompañamiento”.

El Igape, además, ha firmado un convenio con el Concello de Ferrol y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– que se marca como objetivo “favorecer la promoción industrial y el desarrollo económico de las comarcas para facilitar que se implanten iniciativas que tengan un acompañamiento”. Barros incide que esta fórmula de colaboración público-privada estará liderada por Cofer, que se encargará de “identificar posibles proyectos que tengan necesidad de apoyo para su implantación para derivarlos a la Oficina Económica y que así cumpla ese rol que se nos ha asignado de ser el punto de entrada único de acompañamiento a los proyectos para su implantación tanto en la fase de información, como en la de asesoramiento especializado”.



En ese sentido, la directora de la Oficina Económica subraya la participación de “más de 100 expertos que hemos incorporado a través del servicio Economía Responde” para “facilitar la implantación, simplificar las tramitaciones y ayudar hasta que se pongan a funcionar”.



La planta baja de la sede del Igape en Santiago acoge ahora la Oficina Económica, resultado de una reforma que ha priorizado la transformación tecnológica que permite, a través de una nueva página web –https://oficinaeconomicagalicia.xunta.gal–, facilitar el acceso a la información, las líneas de subvenciones abiertas –incorpora también un simulador de ayudas– y otras herramientas prácticas.

Estos recursos, apunta Natalia Barros, “van a facilitar esa agilidad que pretendemos, porque ese es el objetivo, es decir, ser muy accesibles a las empresas desplegando otra forma de entender la interacción con las empresas, no solo publicando las ayudas o informando telefónicamente, sino teniendo ese contacto directo para poder acompañar desde el primer minuto”, concluye.

Natalia Barros: “Ferrol está bien posicionado y tiene muchas ventajas competitivas”

La directora de la Oficina Económica de Galicia pone en valor el trabajo de diversificación industrial que se ha hecho en Ferrolterra en los últimos tiempos “con ese reenfoque hacia los sectores energéticos, en concreto hacia la industrialización de la parte de eólica marina”, una apuesta que, recuerda, le confiere “una ventaja competitiva muy relevante”. “Con todo el sector auxiliar del naval y del metal-mecánico”, añade, “va a poder contribuir muchísimo y va a ser un agente relevante para que ese impulso constituya un antes y un después. Ferrol está muy bien posicionado en ese sentido”, dice Natalia Barros.



En esa línea, entre las ventajas competitivas de la comarca está toda la “experiencia, de décadas, en sectores como el naval o en energético”. Barros explica que la Xunta, a través del Igape, está a punto publicar una nueva orden de ayudas para impulsar “proyectos industriales alineados con esa transición justa”. “Seguiremos trabajando para que esa oportunidad que tiene ante sí Ferrol y su comarca no la pierda, y estamos completamente seguros de que no la va a perder”, concluye la directora de la Oficina Económica.