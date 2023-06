Un hospital en miniatura habitado por “clicks” para el área de Pediatría

Un hospital en miniatura, donde los famosos “clicks” recrean algunas de las habituales estampas en un centro sanitario, presidirá durante los próximos quince días la entrada del Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). La iniciativa, impulsada por profesionales del Servicio de Anestesia, tiene como finalidad familiarizar a los menores con el ámbito hospitalario.



“Non queremos que os nenos teñan medo; cando menos, que saiban o que se van atopar, e diminuír así a súa ansiedade”, explican. Con este objetivo se pusieron manos a la obra para construir, durante meses y a base de los famosos muñecos, un hospital en el que no falta detalle.



Junto a los ámbitos puramente sanitarios en los que están los niños implicados, cuenta también con su propia cafetería o incluso con las obras que acompañan al CHUF en los últimos años en el marco del desarrollo del Plan Director. Reprodujeron también una sala de Radiología con el propósito de minimizar la ansiedad que le produce a los más pequeños realizar una prueba desconocida como es la de la Resonancia Magnética.



A través de este hospital en miniatura, “poden ver tódolos fluxos, entradas de persoas en cadeiras de rodas ou profesionais, saídas de familias cos seus bebés recentemente nados, e tódalas persoas que poden encontrar, non só médicos e enfermeiras, senón tamén persoal de limpeza, mantemento, seguridade ou celadores. De feito, hai unha mamá embarazada e un pequeno co brazo escaiolado”, describen los profesionales. “Aquí hai xente de todo tipo, é unha pequena cidade”, añaden.



Y así es. Porque la maqueta recrea a través de estas figuras tan atractivas para los pequeños una planta de pediatría con sus profesionales sanitarios; una UCI pediátrica con pequeñas incubadoras; un quirófano con los profesionales que están allí para explicarles cuál es el cometido de cada uno de ellos; o un TAC en el propio hospital que se suma a la Sala de Resonancia específica.



Espacio

Tras su estancia de dos semanas en la entrada del Marcide, los dioramas pasarán al aula hospitalaria durante una temporada hasta recalar definitivamente en el que será su espacio definitivo, los pasillos de Pediatría, donde los profesionales podrán emplearlos para “dar conta ao neno de onde está e por que, e irlle contando quen son as persoas que se van encontrar no hospital e que lle van axudar no seu proceso”, explican desde el área sanitaria.



Destacan también que esta no es la única iniciativa desarrollada por el mencionado Servicio para hacer más llevadera la estancia de los más pequeños en el hospital. Recuerdan así que hace unos años colaboraron con la maestra del aula hospitalaria para realizar la publicación “O meu paso polo quirófano”, llevada también a otras áreas sanitarias y premiada en foros especializados.



El mini hospital creado ahora llevará el nombre de Silvia Rodríguez Dapena, directora asistencial del Área en el momento en que se le estaba dando impulso a este proyecto, y fallecida hace aproximadamente un año.