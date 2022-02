González Formoso solicitará a la SEPI la construcción del dique seco cubierto en Navantia Ferrol

El secretario general del PSdeG y presidente de la Diputación, Valentín González, mantendrá próximamente un encuentro con la Presidencia de la SEPI y Navantia para solicitar la construcción de un dique seco cubierto en las instalaciones de Navantia Ferrol. Así lo trasladó ayer el también alcalde de As Pontes a los medios durante una visita al Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena) de Siemens en el CIS de A Cabana, donde estuvo acompañado por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.



De esta forma, González Formoso señaló que había que agradecer al Gobierno central “a concreción da carga de traballo do estaleiro, do programa das F-110”, pero que “en calquer caso, este sufrimento permanente” por la necesidad de lograr contratos internacionales hace necesario dotar de “ferramentas” a las instalaciones para hacerlas competitivas. En este sentido, el secretario general apuntó que las características condiciones meteorológicas de Galicia “claramente inciden” en la producción de los astilleros “e por tanto esta reclamación é unánime no Partido Socialista de Galicia”. Así, Valentín González calificó de “necesaria e urxente” esta infraestructura, comprometiéndose a “non cesar” a la hora de recabar apoyos para lograr su construcción.



Asimismo, Formoso incidió en que trasladaría a la Presidencia de ambos organismos esta reclamación “da cidade, do Parlamento galego, da sociedade galega e da propia lóxica do proceso industrial”. A modo de ejemplo, el secretario general del PSdeG señaló el caso de soldadores o tuberos que tienen que operar bajo lonas en momentos de fuertes lluvias por no contar con el dique cubierto “cunha perda de rendemento que está cifrado no proceso e, por tanto, donde é máis dificultoso competir a nivel internacional”.



Por último, Valentín González aprovechó la ocasión para felicitar al alcalde, Ángel Mato, por haber impulsado con éxito la instalación del Cesena en la ciudad, aseverando que era “un logro pelexado” y una “oportunidade” para Ferrol. “Este centro correu o risco ilóxico de estar ubicado nunha cidade que non tiña mar nin estaleiro militar, e por tanto ten lóxica aquí en Ferrol e queremos agradecer tanto a Navantia como a Siemens (...) por esta xestión”, apuntó González Formoso.









Transferencia tecnológica





Por su parte, el regidor ferrolano, Ángel Mato, apuntó que la apuesta del Gobierno por la ciudad y por Navantia “é moi clara”, en referencia al inminente comienzo de las fragatas F-110 –“o programa de construcción naval máis importante en décadas”, señaló–. Mato, no obstante, recordó que dicho proyecto no empieza con el corte de chapa, sino que “xa leva algúns anos desenvolvéndose desde un punto de vista tecnolóxico”.



En este sentido, el alcalde aseveró que el Cesena de Siemens tuvo su origen “nun programa que ten establecido Navantia con Siemens; e como unha mellora xurde este centro para facer esta transferencia tecnolóxica”. De igual forma, Mato defendió, en base a los datos aportados por el Ministerio de Industria, que la provincia de A Coruña fue el área de España “que máis cartos recibiu por parte do Ministerio, concretamente 324 millóns destinados precisamente a financiar o resto de programas tecnolóxicos das fragatas F-110”. Para el alcalde este es “un bo exemplo” de “ese bo traballo” por parte del Gobierno central.



“Todas as compañías tecnolóxicas, non solamente Siemens, senon todas as que interveñen no programa poderían facer esta transferencia de tecnoloxía”, destacó el regidor, aseverando, que había mantenido conversaciones con la compañía para “seguir traballando nese sentido”.