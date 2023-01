El Gobierno resuelve favorablemente los expedientes de cinco parques eólicos en el área de Ferrolterra

El sector eólico, punta de lanza de las administraciones central y autonómica de cara a descarbonizar el sector industrial, continúa expandiéndose por el territorio gallego. Ayer mismo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, detalló los últimos avances del Ejecutivo central en este ámbito, con la resolución de once expedientes –siete favorables, uno negativo y tres archivados– para el desarrollo de estas instalaciones en la Comunidad.



De estos once, cinco de los informes positivos y el desfavorable se corresponden al territorio de Ferrolterra, suponiendo una potencia instalada de 533 megavatios –el total de los parques aprobados en esta ocasión asciende a los 712,2–. Asimismo, desde la Delegación se recordó que las instalaciones del área de Ferrolterra, todas ellas promovidas por Enel Green Power España, filial de renovables de la matriz italiana a la que pertenece Endesa, se corresponderían a los PPA –Acuerdo para la Compra de Energía, en inglés– firmados con Alcoa San Cibrao y la china Sentury Tire para su futura planta de neumáticos de As Pontes.

Comarcas

Tal y como detalló el organismo de representación del Ejecutivo central, los cinco parques del área de influencia de la ciudad naval afectarán a diez municipios de las tres comarcas. En este sentido, Miñones aseveró que todos ellos “superaron o trámite ambiental” y que, en algunos casos, se realizaron “axustes” de cara a “asegurar a compatibilidade da xeración de enerxía limpa coa neutralidade da súa presencia no territorio”.



De un modo más concreto, los proyectos con dictamen positivo fueron “Tesouro”, de 60 megavatios y que se asentará en A Capela y As Pontes; “Barqueiro”, de 150 y que estará en As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche, Ortigueira y As Pontes; “Badulaque”, en Valdoviño, Cedeira, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes y una potencia de 90 megavatios; “Santuario”, de 180 y que, además de As Pontes, afectará a los municipios lucenses de Xermade, Vilalba y Guitiriz; y, finalmente “Moeche”, que además de asentarse en el término municipal que le da nombre, también se situará en San Sadurniño, As Somozas y As Pontes, y será de 53 megavatios. Las otras dos iniciativas aprobadas fueron “Huracán” y el parque conjunto “Orzar” y “Tornado”, todos ellos de Greenalia Green Power.



Por otra parte, el único proyecto con un expediente desfavorable –que ya contaba con un informe negativo por parte de la Xunta– es el de “Caaveiro”, de 78 megavatios y que se habría asentado en Fene, Neda, Cabanas, San Sadurniño, A Capela y As Pontes.

Críticas cruzadas

En su valoración de esta resolución, el delegado del Gobierno censuró el retraso en la gestión de los mismos por parte de la Xunta, incidiendo “na axilidade coa que o Ministerio para a Transición Ecolóxica tramitou estes expedientes pese á lentitude coa que a Comunidade Autónoma os remitiu”. En este sentido, Miñones recordó que el Ejecutivo tuvo que conceder “dúas prórrogas” al gobierno gallego y que “en varios casos”, la documentación no fue entregada hasta diciembre y el presente enero. De igual forma, el representante subrayó que los tres proyectos archivados carecían de la declaración de impacto ambiental exigida.



Por su parte, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, respondió a esta última observación asegurando que dichos parques contaban con un informe negativo de la Xunta –por estar fuera del Plan Sectorial Eólico de Galicia–, cuestionando al mismo tiempo la aprobación de la iniciativa “Hurcán”, que también contaba con un dictamen negativo.



Conde, que ayer mantuvo un encuentro con el comité de empresa de Alcoa, informó, por otro lado, que otros ocho parques vinculados a la planta de San Cibrao han obtenido recientemente una declaración de impacto ambiental positiva. Igualmente, el vicepresidente instó al Gobierno a “no dilatar” sus compromisos con la factoría y a impulsar un marco energético “favorable” para su reactivación completa.