El gobierno se reorganiza con la entrada de Rafael Fernández Beceiro

El hasta ahora jefe del gabinete de Alcaldía, Rafael Fernández Beceiro, es desde ayer nuevo miembro de la corporación municipal. El que figuraba en el número 9 en la lista electoral del PSOE se incorpora como concejal del gobierno, tras la reciente dimisión de Mayte Deus. El nuevo edil se hará cargo del área de Hacienda, Patrimonio y Edusi, que en las últimas semanas había asumido su compañera de grupo, Eva Martínez, que mantendrá las áreas de Turismo, Recursos Humanos y Promoción Económica, de las que también se encargaba la edil dimisonaria, además de las suyas propias de Benestar Social y Patrimonio Histórico.



Fernández Beceiro prometió su cargo, al que no es ajeno, teniendo en cuenta que ya fue concejal en el gobierno de Irisarri.



Mociones

Entre los puntos que se abordaron ayer en la sesión plenaria figuraba la demanda de la entidad vecinal de Caranza de tener información para el ciudadano y buscar soluciones de movilidad ante el desarrollo de las obras de As Pías. Esta cuestión fue elevada a pleno a través de sendas mociones, una de BNG y otra de FeC y PP. Ambas reclamaron información de primera mano y que los vecinos puedan “organizar as súas vidas” sin encontrarse con cambios y soluciones sin habérseles consultado previamente. Aunque todos coincidieron en la importancia de esas obras, sí reclamaron al alcalde, Ángel Mato, que actúe como interlocutor para que las obras, correspondientes al Ejecutivo central, ocasionen las mínimas incidencias posibles y que las alternativas sean las más adecuadas. Algo que no se considera que sea así con la utilización del túnel y el puente metálico para conectar Caranza y O Bertón.



El edil de Urbanismo, Julián Reina, se mostró de acuerdo con estas necesidades de información y apoyó la propuesta, aunque no aclaró qué alternativa de comunicación entre barrios defienden.

Incidentes con las talas y despidos de trabajadores en el área de Parques y Jardines

Entre los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se abordaron en el pleno de ayer y que fueron aprobados se encontraban, como viene siendo habitual, las facturas correspondientes al servicio de Parques y Jardines, que se halla sin contrato. El portavoz sindical del servicio, Sindo Pena, dio cuenta de nuevos hechos acontecidos en los últimos días con respecto a esta área municipal, indicando que se produjo un incidente con la caída de unas ramas sobre un peatón, al ejecutar una tala, por no contar con medios para delimitar la zona de trabajo. Asimismo, aludió a la próxima extinción de contrato de tres trabajadores eventuales, hoy mismo, que disminuirán la plantilla “en una época de mucho trabajo”. Se refirió, asimismo, a las instalaciones en las que desarrollan su actividad los trabajadores, recordando que la propia inspección de trabajo impuso una sanción de 24.000 euros por el estado en el que se encuentran. Pena apuntó también que el próximo 27 de marzo se celebrará el juicio por la vulneración del derecho a la huelga de la pasada Semana Santa, cuando trabajadores de Urbaser realizaron las labores del servicio de jardines. Los trabajadores reclaman una mesa de trabajo y que se acabe con el “enquistamiento perpetuo”.

Reclaman la urbanización de la calle Casquido

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Mariña, María Rivas, reclamó ayer la atención a este barrio y que se cumplan compromisos adquiridos como la reparación de la calle Casquido, que en 2021 ya contaba con una dotación económica de más de 70.000 euros, sin que se haya ejecutado obra alguna en este vial. El grupo municipal del BNG fue el encargado de plantear una moción a este respecto y la representante vecinal indicó que los vecinos se sienten “deixados da man de Deus e parece que non somos veciños de Ferrol”, calificando la actuación municipal en el barrio de “deixadez”.