El gobierno local buscará fondos adicionales para sufragar la piscina olímpica

El proyecto de la Cidade do Deporte de Ferrol dio ayer un nuevo paso de cara a su ejecución con la aprobación por parte de la Xunta de Goberno Local (XGL) de su plan director. El documento, que fue presentado por el alcalde, José Manuel Rey, al término del encuentro municipal, servirá como “marco de referencia para as intervencións específicas a realizar nas diferentes instalacións”, recogiendo las múltiples actuaciones que se acometerán en las zonas incluidas en este complejo.



En este sentido, el regidor avanzó que el presupuesto inicialmente planteado, de 15 millones de euros, se sitúa ahora en los 20,5, correspondiéndose esos 5,5 a la futura piscina olímpica y al edificio en el recinto de FIMO que la albergará. Por tanto, Rey Varela avanzó que se buscarán fórmulas de financiación alternativas para sufragar este equipamiento.

Plan de intervenciones



Tal y como explicó el regidor ferrolano, este plan director permite, entre otras cosas, una mejor definición del “eixo deportivo” que conforma A Malata y A Cabana. Este eje, afirmó Rey Varela, permitirá “ter unha cidade volcada coa práctica do deporte” y, con ello, cumplir con uno de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.



De este modo, el documento sirve para cimentar el cronograma de actuaciones de cara a “comezar a falar non de ideas, senón de como se van facendo realidade” las diferentes intervenciones, sentenció el alcalde.

Zonas de actuación



Desde un punto de vista técnico, José Manuel Rey explicó que el proyecto se ha dividido en cuatro zonas de actuación “moi definidas”.



La primera, bautizada como la Cidade náutica da Cabana, estará centrada en aquellos deportes que se practican en la propia ría y contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Así, en las instalaciones del club de remo de A Cabana se suprimirán los añadidos al edificio principal y se realizarán reformas en el interior y en la envolvente, además de dotarlas de vestuarios y un gimnasio. En el caso del inmueble que ahora ocupa su homólogo de San Felipe, será convertido en un almacén de embarcaciones. Para ello se eliminarán algunos elementos y se consolidarán otros, al tiempo que se actuará también en el exterior y en los servicios generales del edificio.

Momento de la rueda de prensa ofrecida ayer por el alcalde | E.C.



Por otra parte, en la parcela del grupo Bazán se eliminarán las construcciones auxiliares, al tiempo que se rehabilitará el espacio para que también albergue vestuarios. En cuanto al entorno, se acometerá una “reurbanización lixeira” de los terrenos, manteniendo el cierre de varios puntos. Asimismo, para facilitar la entrada y salida de embarcaciones a la ría se realizará una pavimentación parcial de la actual rampa de acceso y se construirá un pantalán flotante.



La segunda zona, para la que se destinan cuatro millones de euros, será el pabellón de A Malata y sus pistas deportivas. En este caso, el regidor señaló que estas instalaciones requieren de una intervención integral para dotarlas “das condicións mínimas de seguridade e funcionamento”, detallando actuaciones concretas como la reforma del exterior; mejoras en la accesibilidad; adecuación de excusados y vestuarios o la renovación de servicios como el suministro eléctrico, la iluminación, el abastecimiento, la ventilación o los sistemas de climatización y contra incendios. De igual modo, se adaptará el campo de rugby a los requisitos de las competiciones nacionales; se reformarán las pistas de atletismo –eliminando un foso de salto– y, en el caso de las de tenis y pádel, se cambiará el pavimento y las envolventes, además de dotar a este sector de sus propios vestuarios y un control de acceso.

FIMO y el estadio



De las siguientes dos zonas de actuación, el recinto de FIMO y el estadio de A Malata, no se trasladó por el momento un presupuesto para las intervenciones. En el primero de los casos, José Manuel Rey detalló que se reformarán por completo los pabellones 1, 2 y 3 –envolventes, pavimentos e instalaciones básicas–, mientras que el 5 se renovará para que sirva como alternativa al pabellón polideportivo. En cuanto al recinto en sí, el regidor explicó que se “racionalizará” el sector norte, reorganizado o incluso demoliendo alguno de los pabellones “en función do seu estado”. En el caso del edificio 6, se actuará en la fachada y en la cubierta, dejando la puerta abierta a una reforma en el interior en función “de novos usos requeridos” por el proyecto. Finalmente, también se reurbanizará el exterior de la antigua Feria de Muestras, reordenando las zonas de aparcamiento, eliminando el cierre perimetral y mejorando la pavimentación de carreteras y sendas peatonales.

El pabellón 5 servirá como complemento al polideportivo municipal | E.C.



En cuanto a la piscina olímpica, que se ubicaría en este recinto, Rey Varela apuntó que serviría para “complementar” la red municipal, “aínda que o investimento non está contemplado na Cidade do Deporte”. “Estamos buscando novas fórmulas de financiación adecuadas para esa importante instalación”, explicó, poniendo como ejemplo potenciales fondos europeos o incluso una modalidad de colaboración público-privada –aclarando, eso sí, que en este último caso no afectaría a sus usuarios–. “É tamén unha demanda do tecido deportivo da cidade e queremos darlle resposta, pero non temos proxecto construtivo” por el momento, apuntó. Así, el regidor incidió en que el desarrollo de este equipamiento entra en el plan de actuaciones de la Cidade do Deporte, pero que, al no entrar en el presupuesto inicial y no contar con una propuesta de ejecución, no se puede afirmar que estará lista en 2027.



En cuanto a la última área, el estadio de A Malata, el alcalde explicó que se reformará la cubierta de las instalaciones –tanto la cobertura como la estructura sobre la que se sustenta–, dado que a día de hoy presenta un mal estado de conservación. Asimismo, se renovará la iluminación de las bancadas y se reurbanizará todo el entorno del recinto deportivo. Por último, el regidor recordó que este proyecto es posible gracias al convenio de colaboración firmado con la Xunta para su financiación al 50%.