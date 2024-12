Demoliciones y reformas para convertir Ferrol en el epicentro del deporte: el Concello aprueba el plan director

La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el plan director de las instalaciones y equipamientos de la Cidade do Deporte de Ferrol, que supondrá la actuación en una superficie de más de 22,21 hectáreas en la ensenada de A Malata dedicadas a la práctica deportiva, confirma el Concello.

"Este plan director establece o marco de referencia para as intervencións específicas a realizar nas distintas instalacións deportivas, recollendo as actuacións para desenvolver nos próximos anos, impulsando a Ferrol como unha cidade deportiva, saudable e sostible", ha valorado el regidor, José Manuel Rey Varela, enumerando que los principales objetivos pasan por "fomentar e aumentar a práctica deportiva en toda a poboación e en todas as súas disciplinas para mellorar a calidade de vida da cidadanía".

Además, se han tenido en cuenta las demandas de los usuarios y las entidades deportivas, con el propósito, asimismo, de generar interés en la ciudad como polo de atracción deportiva atrayendo eventos y competiciones que actualmente no son posibles y que repercutirán en la economía local. El presupuesto total para estas inversiones es de 20,5 millones de euros al establecerse un horizonte temporal, para la mayoría de las inversiones, de cuatro años, entre 2024 y 2027.

Actuaciones

Habrá una ciudad náutica en A Cabana, donde se invertirán cerca de 1,5 millones de euros. Se prevé la intervención en el inmueble que ocupa ahora el Club de Remo de A Cabana para incluir vestuarios y gimnasio, entre otros servicios. También se actuará en el edificio del Club de Remo San Felipe para que se utilice como almacén para embarcaciones y en los vestuarios del Grupo Bazán. Por último, se adecuará el acceso a la ría de los deportistas pavimentando la rampa de acceso y ejecutando un pantalán flotante.

Habrá unos 4 millones de euros para inversión en el pabellón de A Malata y las pistas de atletismo. Especifica el Concello que se necesita una intervención completa tanto en materia de seguridad como de accesibilidad y servicios, con intervención en vestuarios, aseos, electricidad, iluminación o climatización, entre otros.

Con respecto al campo de rugby, se prevé su adaptación para adecuarlo a los requisitos de las competiciones nacionales, además de reformar la pista de atletismo eliminando un foso de salto. Mientras que las pistas de tenis y pádel mejorarán su pavimento, se repararán las envolventes de las cubiertas, habrá vestuarios y control de accesos.

El recinto ferial de FIMO será uno de los espacios que más cambiará con este proyecto, reformándose los pabellones uno, dos y tres, actuando principalmente en su envolvente, pavimentos, instalaciones básicas y vestuarios. Además, el pabellón cinco se dotará de lo necesario para ser una posible alternativa al de A Malata actuando en toda la envolvente, el acceso, la fachada y la cubierta.

Traslada el Concello que se racionalizarán los pabellones norte para adecuarlos a los nuevos usos, mediante su reorganización y/o su demolición en función de su estado. Se contempla, asimismo, que se finalice la envolvente del pabellón seis y una actuación interior en función de nuevos usos. Finalmente, se urbanizará el exterior eliminando el cierre perimetral, mejorando el pavimento con recorridos para peatones y vehículos, reordenando zonas de aparcamiento, sin olvidar de la ejecución de una piscina de 50 metros, "para a que se buscarían fórmulas de financiamento para levala a cabo", porque, estiman, "o orzamento sería de 5,5 millóns de euros".

El estadio

Otra de las actuaciones más esperadas es la que se acometerá en el estadio municipal. Así, avanzan que se llevará a cabo la sustitución completa de la cubierta, "que inclúe tanto a súa cubrición como a súa estrutura portante debido ao mal estado de conservación". Se reformará la iluminación de las bancadas y los servicios afectados por las obras anteriores, reurbanizando el exterior en materia de accesos y aparcamiento.