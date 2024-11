El presupuesto municipal de 2025 ascenderá a 91,9 millones de euros

Las cuentas de 2025 se espera que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. Con este fin, la Xunta de Goberno Local aprobó este lunes de forma inicial el texto económico que regirá el camino a seguir por el ejecutivo en materia de proyectos, gastos e ingresos.

El alcalde, José Manuel Rey, acompañado de la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, presentó las nuevas cuentas, que ascienden a 91.914.004,72 euros y que suponen los terceros presupuestos del mandato popular.

El regidor local explicó al término de la Xunta de Goberno Local, que "este goberno está cumprindo co obxectivo marcado de dotar a Ferrol dunha estabilidade orzamentaria anual, presentamos o terceiro orzamento do mandato cumprindo co obxectivo legal dun orzamento cada ano”.

La responsable de las políticas económicas del Concello, Susana Sanjurjo, se refirió al capítulo de ingresos, en el que la novedad vendrá marcada por la actualización del IBI y la congelación de los demás impuestos.

Pero los presupuestos de 2025 se caracterizan por incluir los proyectos que marcarán el mandato de José Manuel Rey y de los que se ha hablado desde el inicio del cuatrienio: Abrir Ferrol al mar, planificación del Sánchez Aguilera y Ciudad del Deporte.

En este sentido, el alcalde habló del proyecto de cambio de la fachada marítima de la ciudad, con un presupuesto de más de 15 millones de euros que "tras a súa finalización na zona portuaria, o ano que vén continuará por A Magdalena, Esteiro e Caranza".

En cuanto al Sánchez Aguilera, indicó que están previstas las obras del proyecto de urbanización interior y la reurbanización del entorno, que permitirá la unión de los barrios de Canido, A Magdalena, Santa Marina y Ensanche A "para poñer a disposición da cidadanía novas zonas verdes, novos aparcamentos e novos equipamentos". Por su parte, para la Ciudad del Deporte se disponen 18 millones de euros.

El primer parque cubierto de la ciudad, un parque de juegos de agua en A Malata, eliminación de tapones urbanísticos en Penas de Guitín en Catabois, Muíño do Vento en Canido y Adolfo Ros en Ultramar, renovación de la calle Rubalcava , accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española y en las viviendas de Recimil o rehbailitaciones en edificios de la calle Ares forman parte también de las actuaciones que se incluyen en estas nuevas cuentas. Se completan la cuentas con el inicio de la rehabilitación del Bambú Club y la reforma de Centro Cívico de Caranza, además de mejoras en el teatro Jofre o en el Torrente Ballester, entre otros proyectos.