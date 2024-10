El gobierno de Ferrol subirá el recibo del IBI en 2025

El recibo medio de la contribución (IBI) subirá el año que viene en Ferrol unos 24 euros. El alcalde, José Manuel Rey Varela, lo anunció este mediodía tras trasladárselo previamente a los portavoces de los grupos municipales. La subida ya se ha aprobado en una Xunta de Goberno Local extraordinaria y se llevará a un pleno (también extraordinario) este mismo mes.

La revisión de las ordenanzas fiscales, explicó el regidor, es la primera desde el año 2016, una "falta de actualización" que, dijo, "unida a que en oito anos só se aprobaron dous orzamentos", se traduce en la "necesidade de tomar decisións difíciles".

Para justificar su decisión, el alcalde aludió a la "mala xestión dos últimos anos" y esgrimió además un informe de Intervención de abril del año pasado en el que se advertía de que "a execución orzamentaria do exercicio, e o grao de execución que se reflicte, indica que, de non existir ingresos extraordinarios, é probable que os ingresos correntes cheguen a cubrir os gastos correntes", entre los que se encuentran, precisó, los de personal y servicios como la recogida de basura y limpieza viaria, o parques y jardines. A ello se suma, añadió, el incremento acumulado del IPC desde 2015, "que alcanza o 25,6%".

El ejecutivo municipal busca, señaló el regidor, "un reequilibrio" en las cuentas que, avanzó, se presentarán en noviembre. Con la decisión de subir el IBI urbano del coeficiente actual (0,63) al 0,69 y también del de características especiales (que abonan, por ejemplo, el Puerto, la AP-9 o los grandes propietarios) al 1,3 el gobierno espera recaudar dos millones más. Cabe recordar que el IBI es el tributo más cuantioso de cualquier administración local. En el caso de Ferrol suponía hasta ahora unos ingresos de más de 16 millones.

Rey Varela subrayó que los incrementos están en la línea de las otras ciudades de Galicia y destacó que el resto de los tributos se mantienen congelados.

Pese a la subida, el regidor reafirmó su compromiso de que "ao final do mandato os veciños e veciñas paguen menos impostos que no comezo", aunque "no medio haxa que tomar decisións difíciles, pero responsables". Además, resaltó que las bonificaciones del IBI se mantienen tal como están.