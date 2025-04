El Gobierno confirma la reapertura de la nueva glorieta entre Caranza y O Bertón el próximo 11 de abril

Las obras del proyecto de humanización de la avenida de As Pías avanzan según lo previsto. Ayer mismo, el palacio municipal de Ferrol acogió la última reunión de la comisión de seguimiento de la intervención, un encuentro que sirvió para constatar, entre otros puntos, que se están cumpliendo todos los hitos marcados para las fases definitivas de los trabajos.



El encuentro, presidido por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, contó con la participación del alcalde, José Manuel Rey; las concejalas de Urbanismo y Seguridade, Blanca García y Pamen Pieltain, respectivamente; el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao; el máximo responsable de Demarcación de Carreteras en Galicia, Ángel González, así como del director de la obra y representantes de las asociaciones de vecinos.

De este modo, Rivas confirmó durante la reunión que, tal y como se había adelantado durante la inauguración del primer tramo, la habilitación del segundo, incluida la reapertura de la rotonda que conecta los barrios de Caranza y O Bertón, tendrá lugar el próximo 11 de abril. Cabe recordar que esta glorieta ya estuvo operativa durante las fases iniciales del proyecto de cara a aliviar las posibles retenciones de tráfico a causa del cierre de la carretera de A Trincheira, pero una vez esta volvió a estar en funcionamiento, la infraestructura se clausuró para reparar el firme, añadir un segundo carril y finalizar la conexión con la avenida en sí.

El encuentro



La reunión, como detallaron tanto el Concello como la Subdelegación, sirvió, además de analizar el avance de los trabajos, para dar respuesta a algunas de las demandas vecinales en torno a la intervención. Así, desde Demarcación de Carreteras se confirmó que se recuperarán todas las paradas de autobús suprimidas, además de mantenerse el doble sentido en la calle Lepanto.

Momento de la reunión celebrada ayer en el consistorio | D. Alexandre



De igual modo, las presidentas de las AVV de Caranza y Ultramar, María del Pilar “Mapi” Rodríguez y Natalia Ares, respectivamente, trasladaron a los responsables de los trabajos las dudas de los vecinos relativas a los acabados en algunos puntos del trazado.



Asimismo, durante la reunión, tanto la subdelegada como el alcalde pusieron en valor el trabajo conjunto de las instituciones para impulsar este proyecto y recuperar parte del tiempo perdido por los retrasos producidos, entre otros factores, por las condiciones meteorológicas adversas. “Todas as administracións estamos a traballar na mesma dirección e co mesmo obxectivo, que non é outro que o de mellorar a calidade de vida dos ferroláns”, aseveró Rivas.



Por su parte, Rey Varela recordó que esta actuación se verá complementada por “un plan moi ambicioso con moitos quilómetros de sendas verdes e de carrís bicis”, en referencia al PMUS y a “Abrir Ferrol ao Mar”.