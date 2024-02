Francisco Barea: “La terminal de contenedores es el futuro del puerto”

En el año 2021, el tráfico de mercancías en contenedores supuso el 80% de todo el comercio mundial, superando los 11.000 millones de toneladas. Si bien esta área de negocio es volátil y muy influenciable por la situación geopolítica –de hecho el año pasado cayó de media un 3% en todo el mundo–, también se trata de un sector fundamental para todo puerto que quiera destacar en el ámbito internacional.



En este sentido, Ferrol no es una excepción y ya en 2010, apenas dos años después de que entrase en operación el muelle de Caneliñas, este tráfico comenzaba a dibujarse como uno de los objetivos de futuro de la Autoridad Portuaria. Así, desde que entró en operación en 2018 de la mano de la turca Yilport, la terminal de contenedores ferrolana casi ha multiplicado por diez sus cifras de cargas y descargas, demostrando que esta apuesta, aunque arriesgada, era acertada. En consecuencia, analizamos con el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, el presente y futuro de este activo.

En el último cuarto de 2023 se ha visto una notable caída en el tráfico de contenedores. ¿A qué factores responde esto?

Hay dos parámetros que son los que miden el desarrollo de la terminal. El primero es la situación global, el contexto geopolítico que además se ha visto agravado por la situación en el Mar Rojo y que tiene incidencia también aquí. A esto se une a una caída generalizada en el comercio y en el consumo a nivel internacional a la que tampoco somos ajenos. En nuestro caso, además, tenemos que tener en cuenta que la terminal está en desarrollo. Eso implica que cuando se produce un incremento, en términos porcentuales, es muy elevado y cuando se produce un descenso también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el desarrollo de una terminal en la que Yilport empezó a operar en 2018. Desde entonces hemos pasado de 42.520 toneladas en 2018 a 305.228 el año pasado, con un pico en el 2022 de 410.901. La terminal de contenedores es el futuro del puerto. El segundo parámetro es el de los tráficos. Hay que seguir captando tráficos y ese es el reto en el que estamos centrados. Tráficos que poco a poco se vayan sumando, que sean estables y que a su vez generen más movimiento. Y eso no va a ocurrir de hoy para mañana. Es un trabajo constante que estamos haciendo y que poco a poco va dando sus frutos. Nuestro objetivo es que la terminal de contenedores de Ferrol sea la mejor de Galicia. Va a llevar un cierto tiempo, pero tenemos la capacidad y el potencial. Es la terminal de mayores dimensiones con 400.000 metros cuadrados, además de contar con unas condiciones de calado, abrigo e infraestructuras que nos sitúan en una posición ventajosa con respecto a otros puertos. Tenemos que aprovecharlo y en eso estamos empeñados.

¿Cuáles son las previsiones para el presente 2024?

En el contexto de incertidumbre internacional en el que nos movemos hay que ser cautos. Pero también somos optimistas. Nos moveremos en cifras similares a las de este año. Pero insisto en que, con el contexto actual, hacer pronósticos es aventurado.



Sentury Tire y ahora Arcfox/BAIC... ¿Está apostando China por Ferrolterra? ¿Ayuda a ello la presencia de X-Press Feeders?

Sin duda la línea X-Press Feeders ha supuesto un salto muy importante. No solo cuantitativo sino especialmente cualitativo. Nos permite estar conectados con todo el mundo. Con esta línea Ferrol está conectado con los principales mercados de todo el mundo, entre ellos, China. Tenemos acceso desde el puerto a EEUU, a Europa, a Asia… Eso es un gran atractivo para las empresas que ven que desde Ferrol pueden llevar o traer sus productos a los principales mercados de todo el mundo. La apuesta de

Arcfox por el puerto exterior es un ejemplo, el que nos hayan elegido como centro logístico para toda Europa es muy importante para Ferrol porque además esto puede atraer a nuevas empresas. Valoran la operatividad, la agilidad, las condiciones de nuestro puerto, la estabilidad y las facilidades que desde la Autoridad portuaria les ofrecemos.



Los sólidos caen, pero la tendencia de los líquidos y la mercancía es de crecimiento. ¿Podría llegar a igualar o incluso superar Ferrol a los puertos de A Coruña y Vigo?

No me gusta hacer comparaciones. No creo que debamos hacerlo porque somos puertos muy diferentes. Cada uno con sus peculiaridades. En Ferrol hemos apostado por una diversificación de los tráficos que es uno de nuestros grandes valores, evitar la monodependencia y abrir nuevas posibilidades y líneas de negocio. Eso nos abre nuevas oportunidades. Tenemos un gran puerto. En la última década hemos movido una media anual de 11,5 millones de toneladas.