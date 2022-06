“La FP Dual tiene un gran potencial para la empresa y para el estudiante”

La Formación Profesional Dual necesita de la implicación del tejido empresarial para su desarrollo. Desde la implantación de los primeros títulos hace varios años, la oferta de esta modalidad no ha parado de crecer en el CIFP Ferrolterra, que el próximo curso ofertará un total de ocho programa diferentes.





El director del centro, Enrique Pazo; la responsable de la dinamización de la relación con las empresas, Rebeca Valiño; y el jefe el jefe del Departamento de Madera del centro ferrolano, Juan Santalla, visitaron las tres firmas de la comarca implicadas en el ciclo superior dual de Diseño y Amueblamiento, que continúa ofertándose en el centro.





Firmas

Se trata de las empresas Adera (Severiano Artesanía), de As Pontes; Cándido Hermida, situada en el polígono de Río do Pozo; y Noa Madera Creativa, del grupo Malasa, con sede en el polígono fenés de Vilar do Colo. Desde esta última entidad, su director, Rogelio Bandín, califica como un éxito este tipo de formación dual, caracterizada por la gran carga práctica que el alumno realiza en los propios centros de trabajo de las firmas colaboradoras. “Creemos que es un potencial tanto para la empresa como para el futuro estudiante y que puede suponer, a la larga, puestos de trabajo, sinergias y alta contratación en la comarca”, comentó.





El director de Adera, Alejandro Castro, incide por su parte en la necesidad de profesionales cualificados en el sector de la madera, constituyendo así la FP Dual una “alternativa de éxito” y la generación de posibles puestos de trabajo en As Pontes. En esta misma línea se manifestó la concejala de Industria del Concello pontés, Ana Pena, presente también ayer en la visita del CIFP Ferrolterra a la firma pontesa.





Éxito

El empresario Cándido Hermida apuntó asimismo a la necesidad de disponer de personal cualificado y constató el éxito de otros ciclos duales desarrollados con anterioridad en su firma.





El alumnado de FP Dual recibe una beca de 500 euros mensuales y el alta en la Seguridad Social durante su formación práctica en los centros de trabajo. La tasa de inserción laboral en este tipo de estudios se está situando en torno al 90% de media.





Desde el CIFP Ferrolterra destacan además que este ciclo superior dual de Diseño y Amueblamiento supone “la unión de tres empresas en el sector de la madera con una apuesta por la formación de personal cualificado tan necesario en la actualidad”.