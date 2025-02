Formoso aborda con Transportes la conexión ferroviaria con A Coruña

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González, mantuvo esta semana un encuentro con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, para abordar algunas de las principales inversiones que la cartera que dirige Óscar Puente realizará a nivel de infraestructuras en la provincia.



Tal y como se detalló desde la institución coruñesa, durante la reunión se pusieron sobre la mesa dos de las actuaciones más relevantes: la incorporación de la ciudad naval al Corredor Atlántico de Transportes y la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. Respecto a la primera, la Diputación recordó que el Gobierno central ha destinado más de 4.500 millones de euros para inversiones relativas a este eje supranacional.



De este total, 3.059 se corresponden a intervenciones incluidas por la Unión Europea en la red básica, mientras que los 1.502 restantes se emplearán en adelantar proyectos de la red global –planteados para 2050, pero que se anticiparán a 2030–. No obstante, la presentación de Santano sobre las previsiones de ejecución del Corredor Atlántico no clarifica si el eje Ferrol-Monforte se encuentra entre las actuaciones planteadas más allá de la eliminación de pasos a nivel entre ambos destinos –es la única que menciona a la ciudad naval, pero no se encuentra en ejecución y dentro del apartado de intervenciones “complementarias”, los 144 millones para esta ruta constan como “no movilizados”–.



Respecto a la segunda inversión, la modernización de la línea Ferrol-A Coruña, González Formoso trasladó al secretario de Estado la importancia de “axiliazar” esta actuación, recordando la necesidad de electrificar las vías “e garantir un trazado adecuado e tempos de conexión razoables entre ambas urbes”, tanto a nivel de viajeros como de mercancías. Así, si bien José Antonio Santano no avanzó el estado de esta actuación, si manifestó que otra en marcha, la línea ferroviaria hasta el puerto exterior de Caneliñas, se espera que esté terminada y operativa a lo largo de este mismo año.



“Estamos ante un investimento histórico que permitirá mellorar as nosas infraestruturas e conectividade e facer de Galicia un territorio máis competitivo a nivel económico e empresarial”, aseveró el presidente de la Diputación de A Coruña.