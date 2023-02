Los fondos de transición harán realidad el “sueño” de la cafetería de San Felipe

Como una “magnífica noticia” definió ayer la concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero, la concesión de la ayuda de casi un millón de euros (957.943,34 euros) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para el proyecto de rehabilitación de la batería alta del castillo de San Felipe, denominada casa del comandante, para su transformación en una cafetería.



El proyecto del gobierno ferrolano, presentado de forma pública el pasado octubre, se incluye en la lista de las diecisiete propuestas beneficiarias de la convocatoria dirigida a municipios gallegos afectados por los procesos de cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.



La resolución, que se dio a conocer ayer por parte del Instituto para a Transición Xusta, contempla también la concesión de subvenciones para otras nueve actuaciones presentadas por los municipios de As Somozas, Cabanas, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira y San Sadurniño. Por su parte, quedaron fuera de la convocatoria otros cinco proyectos presentados por As Pontes, A Capela, Ferrol y Ortigueira.



Compromiso

Para la concejala Martínez Montero, la concesión de la ayuda para el proyecto de cafetería de la emblemática fortaleza de San Felipe –que permitirá financiar el cien por cien de la actuación– evidencia, “unha vez máis, o compromiso do goberno de Pedro Sánchez por esta cidade, e de forma específica polo castelo de San Felipe”, destacó.



En cuestión de días o semanas, avanzó la edila, comenzará en la fortificación otra intervención, sufragada en este caso con fondos del 1,5% cultural y que dará respuesta a los problemas estructurales, relacionados con las filtraciones de las cubiertas pétreas y de las pluviales.



Estos trabajos se sumarán así, recordó, a otros ya ejecutados a lo largo del actual mandato, como la rehabilitación de la torre de la batería baja del siglo XIX, la creación de una recepción para la atención a visitantes o la eliminación de elementos extemporáneos.



El cambio de iluminación o de la señalización y la creación de una exposición permanente dedicada a la batalla de Brión son otras de las iniciativas enumeradas por Martínez Montero como muestra de la firme apuesta del gobierno local por la recuperación y puesta en valor de este relevante elemento patrimonial.

“Un ben que grazas a este importantísimo investimento vai poder seguir avanzando na súa rehabilitación e dotándoo ademais dun contido que cremos que é fundamental, tamén como pode ser, neste caso, un establecemento hostaleiro”, explicó.



Con el nuevo proyecto, para el que se ha conseguido la financiación, se pretende potenciar el castillo de la ciudad naval desde el punto de vista histórico pero también turístico.



La cafetería, que dispondrá de dos terrazas, se proyecta como un local abierto a la ría, integrado en el entorno natural y diseñado con respeto tanto en distribución como en los materiales empleados, tal y como se informó en su momento.

Partidas para otros nueve proyectos de la zona

La resolución del Instituto para la Transición Justa de las ayudas para infraestructuras sociales, ambientales y digitales incluye entre los beneficiarios a otros nueve proyectos presentados por ocho concellos de la comarca. Así, As Somozas recibirá 971.824,35 euros para la rehabilitación de las antiguas escuelas municipales para vivienda social y equipamiento sociocomunitario. Cabanas contará con ayudas para dos iniciativas: la mejora ambiental y digital del pinar de la Madalena y su entorno (498.872,22 euros) y la rehabilitación de la nave municipal del polígono Vilar do Colo y creación de coworking (706.989,45 euros). Cerdido dispondrá de 461.243 euros para la adecuación del edificio de la Casa da Cultura del Concello; mientras que Mañón obtendrá 304.046,31 euros destinados a la rehabilitación de la antigua escuela de Freitido como Fogar do Maior. Moeche contempla la partida más elevada de las concedidas a los municipios de la comarca, con un total de 1.123.556,43 euros para el Centro de Desenvolvemento económico e social (CEDES), que permitirá convertir el recinto ferial en un polo de desarrollo rural. Monfero recibirá 152.237,74 euros para el proyecto básico de rehabilitación integral de edificio municipal destinado a centro social; y Ortigueira 759.685,07 euros para los equipamientos vinculados al sendero litoral. En el caso de San Sadurniño, la subvención concedida se cifra en un total de 493.280,97 euros, que servirán para sufragar los costes de varias actuacións en A Cortiña, en el paseo fluvial y en los jardines del pazo. El convenio de la convocatoria de ayudas por el cierre de As Pontes beneficia también a Xermade y Vilalba.

“Inadmitidas” varias solicitudes, entre ellas las dos del municipio pontés

La resolución provisional de la convocatoria de ayudas publicada ayer recoge también el listado de los proyectos que se han quedado fuera de las concesiones por diferentes motivos –podrán presentar alegaciones–. Se incluyen dos propuestas del Concello de As Pontes: ordenación y puesta en valor del parque de la memoria Toxo Verde y la rehabilitación de la escuela de aprendices, por falta o defecto en documentación obligatoria, en ambos casos. Tampoco se ha admitido en esta resolución inicial la propuesta relativa al Centro de Innovación y Desarrollo del sector naval y renovables, del Concello de Ferrol, por el mismo motivo; el Centro de Intepretación del Mundo Celta de Ortigueira; y la reforma del edificio de usos múltiples de As Neves-A Capela.

Miñones reitera la apuesta del gobierno por la “revolución verde en Galicia”

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, reiteró ayer la apuesta del ejecutivo de Sánchez por la “revolución verde en Galicia” y el apoyo a los concellos afectados por el cierre de las centrales térmicas, dando “oportunidades reais” para el desarrollo social y económico de los mismos e impulsando nuevas iniciativas empresariales que creen empleo y futuro. Además, tal y como ayer se recordó desde la mencionada delegación, el Gobierno estatal abrió una oficina técnica de asesoramiento en As Pontes para que los municipios de los convenios de transición justa puedan aprovechar las diferentes líneas de ayuda. La resolución contempla el impulso a 17 proyectos —12 de la provincia de A Coruña y 2 en la de Lugo–.