La firma del convenio entre Diputación y Asfedro pone en marcha las obras de O Confurco

Las obras de mejora de la comunidad terapéutica de O Confurco, de Asfredo, serán una realidad tras la firma del convenio plasmado ayer entre el presidente de la presidente da Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la presidenta da Asociación Ferrolá de Drogodependencias –Asfedro–, Sari Alabau.



La inversión provincial suma cerca de 300.000 euros –concretamente 298.476,71 euros– y ya había recibido el visto bueno del organismo supramunicipal en el pleno del pasado mes de enero.



El acuerdo rubricado ayer se suma a la intervención realizada el pasado año 2023 para la renovación de la cubierta del edificio y pretende mostrar, como explicó Valentín González, “o apoio da Deputación ao importante labor que dende hai catro décadas desenvolve Asfedro na rehabilitación de persoas drogodependentes na comarca de Ferrolterra”.



El presidente de la Diputación indicó que estas reformas “atenden a unha antiga demanda e unha necesidade, xa que falamos dun edificio que data dos anos 50 e que precisa dunha reforma a fondo que Asfedro non podía acometer en solitario polo seu elevado custo económico”.



González recordó que cuando se visitó la comunidad terapéutica se constató la necesidad de acometer estas obras, por lo que calificó de “enorme satisfacción” ver cómo este proyecto comienza a hacerse realidad con la firma del convenio.



Sari Alabau agradeció el apoyo a la Diputación y señaló que la intervención “contribuirá a mellorar notablemente a modernizar as súas instalacións e dotar de mellores condicións de habitabilidade para as persoas que alí se rehabilitan, ademáis de permitir incrementar o número de prazas ata 25, tres máis que na actualidade”.



La intervención, como explicó Alabau, supondrá una reorganización completa del edificio de O Confurco, ya que las instalaciones están muy obsoletas, recordó, con cuatro personas en cada habitación”

Los trabajos llevarán, así, a “unha reestruturación integral do inmoble para converter as dependencias antigas en espazos útiles no referente ás novas demandas, necesidades, patoloxías e tratamentos”, recordó la presidenta de la entidad ferrolana.



En la planta baja es donde está previsto que se concrete un nuevo vestuario para personal, aseos accesibles, un gimnasio con más versatilidad de usos, una enfermería, nuevos despachos y un área de talleres, además del ascensor La alta será la destinada a los pacientes distribuidos en dormitorios dobles e individuales, uno de ellos adaptado para personas con discapacidad funcional. Todas las habitaciones dispondrán de aseo.



Asfedro tiene una media anual de usuarios de Ferrol, Eume y Ortegal de unas 63 personas.