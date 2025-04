Finalista a nivel nacional un trabajo de la enfermera residente en Saúde Mental Sara Vázquez

El trabajo “Plan de Seguridade como intervención preventiva do suicidio en pacientes ambulatorios de Saúde Mental da Área Sanitaria (ASF) de Ferrol”, de la enfermera interna residente (EIR) Sara Vázquez Rumbo, resultó finalista a nivel nacional en el XLII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, celebrado en Logroño los pasados 9, 10 y 11 de abril. Este encuentro acogió, además, la cuarta edición del Congreso Internacional de Enfermería y Salud Mental y el 11º Premio Aeesme a proyectos de investigación de residentes en dicha especialidad.



Desde el Sergas explican que fue escogido, junto a otros siete, entre un total de 42 de toda España. En este estudio piloto, indica el Área Sanitaria de Ferrol, se evaluaron las intervenciones de enfermería de manera grupal en la elaboración y aplicación del plan de seguridad, una de las acciones preventivas recomendadas en el ámbito del suicidio. Dicho plan incluye una lista pormenorizada de las estrategias de afrontamiento y fuentes de apoyo para las personas con conducta suicida. Vázquez Rumbo partía de la base de que “hai escaseza de literatura sobre a súa efectividade ou efecto na prevención de suicidio”, por lo que propuso este trabajo de investigación destacado a nivel nacional.

Así, la residente del ASF realizó un estudio observacional, cuantitativo y analítico a través de la intervención en formato grupal, con la participación de más de 30 personas a seguimiento dentro del Programa de Prevención do Suicidio da Área Sanitaria de Ferrol. La enfermera destaca que, normalmente, se trabaja en el ámbito individual y, en esta ocasión, se ha tenido en cuenta que “o grupo axuda ao grupo”.



Así, tras la evaluación de los resultados, el trabajo piloto sugiere que “a intervención baseada no plan de seguridade non predí o risco suicida nin mellora significativamente a capacidade de afrontamento grupal, aínda que si proporciona un entorno terapéutico positivo e seguro tanto para pacientes como para profesionais, o que motiva a continuar a investigación para resultados máis concluíntes” . En este sentido, Vázquez Rumbo observa que “a intervención grupal é novedosa e con potencial clínico de cara a abordaxe do paciente con conduta suicida, pudendo converterse nunha ferramenta de grande utilidade para pacientes e profesionais de Enfermaría.