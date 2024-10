La ferrolana Vanessa Bouza es expulsada de Gran Hermano y arrastra a su marido con ella

Vestidos imposibles, saco de enemistades, egoísta, incapaz de ponerse en el lugar de nadie, manipuladora, vanidosa, tirana emocional...fueron algunos de los calificativos con los que el presentador de Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez, acogió esta madrugada a la ferrolana Vanessa Bouza, expulsada del reality con un 80% de los votos del público.

La razón de este recibimiento no fue otra que la petición de la expulsada a su marido, el también concursante Javi, de que abandonase con él la casa de Guadalix, alegando que era su bastón y que no podía afrontar esta salida y su estancia fuera del juego sin él.

El presentador no logró convencer a la ferrolana de que desistiese de la petición de salida a su compañero, que argumentaba que no pedía que se la entendiera y que insistió hasta la saciedad en que era él el que quería abandonar con ella y que ella haría lo mismo en el caso contrario.

La mayoría de los concursantes no querían a Vanessa en la casa y parece que el público tampoco, pese a ser una de las concursantes que más juego ha dado, tanto por sus peleas con los demás miembros, como por su relación de tira y afloja con su pareja, su dura curva de la vida en la que contó momentos muy complicados de su vida, o por sus atuendos, propios de una mujer de orquesta como es la cantante.

La expulsada abandonó Guadalix y acudió al plató de Telecinco, donde por activa y por pasiva se le pidió que recapacitase sobre su decisión y "dejase" a Javi continuar en la casa. No hubo manera, pese a que se le hicieron ver vídeos en los que se percibía que el propio Javi permancería encantado en el reality. De todos modos, él mismo dijo que su mujer estaba por encima de cualqueir concurso y si ellalo necesitaba tenía que salir, como así lo hizo, con un "Javi no te lo mereces" del presentador, que no necesitó de colaboradores para manifestar opiniones, porque él mismo se encargó de darlas todas.

El paso de los ferrolanos por Gran hermano ha dejado huella en los espectadores del programa, ya que se trataba de unos de los personajes que más contenido aportaban. Ahora quedan en la casa otros dos gallegos, Jorge y Edi, que también tienen un papel determinante en el día a día del formato televisivo.