Ferrol renueva su vocación musical con la Noite das Pepitas más concurrida

La Noite das Pepitas está más viva que nunca. En una edición que aspira a ser la última antes de su declaración de interés turístico nacional, las voces y la música de cuerda regresaron a las calles de A Magdalena como cada 18 de marzo con el vigor de las once rondallas, récord de participación, subrayó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en el acto institucional, que demostraron que esta tradición que hunde sus raíces, al menos, en el ocaso del siglo XIX, tiene futuro, y no solo en la ciudad, pues hasta cuatro de ellas –Trovadores de Ares y las de Mugardos, Cedeira y Cariño– son de la comarca.



Las Pepitas comenzaron, como ya es costumbre, en un acto institucional que, además, sirvió para reforzar los lazos con Mondoñedo, un hermanamiento que el año que viene cumple dos décadas. El Jofre acogió a una pequeña representación de las rondallas –la gran mayoría de voces y músicos esperaban fuera– que no quisieron perderse el acto en el que se rindió homenaje a seis hombres que con su dedicación a lo largo de los últimos tiempos han contribuido a que la fiesta haya llegado con salud a la actualidad.

El acto institucional volvió a celebrarse en el Jofre | Daniel Alexandre

Como músico de honor se nombró, a título póstumo, a Antonio Cartelle Vilasánchez (Mugardos, 1930-A Coruña, 2023), mientras que las insignias a los rondallistas con al menos 25 años de dedicación ininterrumpida a la fiesta se impusieron a José Ramón Rodríguez Caamaño, Manuel Varela Lence, Jaime Sordo López –los tres de Bohemios–, José Ángel Santiago López y José Enrique López Mostera, ambos de Sonidos del Alba.



Madrinas y padrinos



Antes de que todos ellos –en el caso de Cartelle lo hicieron sus hijas Elena y Luisa– recibiesen su insignia y recogiesen su figura de Sargadelos se presentaron todas juntas las once madrinas y padrinos de este año: María José Pazo Goti (Añoranzas), Josefina García Muro (Club de Campo), Blanca García Olivares (Bohemios), Marta Rico Cotelo (Sonidos del Alba), Emilio Romero Fabal (Só Elas), Antonio Ruibal Gómez, Caruso (O Son do Mar), Lucía Ríos Curbeira (Lucero del Alba), María Cristina Marcos Romeu (Rondalla Mugardesa), Zeltia López Grandal (Trovadores de Ares), Lucía Fraguela Mariña (Rondalla de Cariño) y Josefa López Rey (Rondalla de Cedeira).



Una actuación de Bohemios cerró el acto en el teatro ferrolano para, después, salir todas de ronda y a las 19.00 horas –siguiendo el plan previsto– subirse al escenario de la plaza de Armas para interpretar los viejos y nuevos temas de sus repertorios ante varios centenares de vecinos y vecinas de Ferrol y comarca que no quisieron perderse una Noite das Pepitas que continuó durante el resto de la noche por las calles del centro.

Rey Varela reivindica los lazos que unen la ciudad naval con Mondoñedo

El acto del Jofre no sólo fue un homenaje a las rondallas y a las personas que con su dedicación han contribuido a mantener viva esta tradición centenaria, sino que también sirvió para renovar los lazos de hermandad que unen a los municipios de Ferrol y Mondoñedo, concello representado por su concejal de Cultura, Alberto González.

Rey Varela y González reforzando los lazos de hermanamiento | Daniel Alexandre

Hace 19 años que ambos concellos comparten este vínculo y de eso fue precisamente de lo que hablaron el edil mindoniense y el alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey Varela. Gonzále destacó la importancia que para todos los pueblos tiene el hecho de “manter vivas as tradicións” y, en ese sentido, animó a los vecinos y vecinas de ambos muncipios a compartir esos vínculos. “Temos que fomentar o turismo interlocal”, aseguró, “entre mindonienses e ferroláns: só nos separa unha hora de autovía”.



El regidor ferrolano, por su parte, apuntó que las Pepitas son una fiesta “100% ferrolá, que forma parte do noso ADN”, dijo antes de predecir que “moi pronto” será declarada de interés turístico nacional. “As Pepitas sempre contarán co apoio deste alcalde”, afirmó. En cuanto al hermanamiento, Rey Varela señaló que Ferrol y Mondoñedo son “cidades importantes do norte” y que, por lo tanto, “teñen que estar presentes na axenda política dos gobernos”.