Ferrol se prepara para acoger el Congreso sobre Patrimonio Mundial

El próximo jueves, a partir de las 10.30 horas, el teatro municipal Jofre será el escenario del congreso “Ferrol, destino Patrimonio Mundial”. Se trata de la segunda edición de un encuentro de expertos que tuvo su primera parte el pasado año.



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, acompañado de la responsable de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, presentó ayer este evento que será abierto a todos los ciudadanos interesados, de forma gratuita, y sin necesidad de retirar previamente la entrada. Además, los contenidos del congreso podrán seguirse en streaming.



Mato indicó que con esta celebración se trata de “darlle continuidade a unha cita fundamental” para la candidatura “Ferrol, Porto da Ilustración” a Patrimonio Mundial, “non só polo que supón reunir na cidade a expertos e especialistas en Patrimonio Histórico que afondarán na nosa proposta, senón porque este Congreso enriquece o expediente mesmo da candidatura ao formar parte do seu Plan de Xestión, do labor que nos corresponde na divulgación do noso patrimonio”.



Conseguir el reconocimiento de la Unesco es un trabajo a largo plazo pero también, explicó el regidor local, una de las líneas de trabajo “máis ambiciosas deste goberno no que se refire ao Patrimonio”.



Mato mostró su satisfacción por los éxitos alcanzados en cuanto a la divulgación y recopilación de apoyos a la propuesta ferrolana y recordó que hace un año ya se llevó a cabo en la ciudad la primera edición de este congreso “nun momento no que había bastante descoñecemento sobre a candidatura”. Por eso, se mostró satisfecho de que ”o panorama é agora moi diferente”.









Participación





Entre los intervinientes en el congreso se encuentran Laura de Miguel, jefa del servicio de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura y Deporte; José Antonio Martínez López, doctor en Historia en la Universidade Católica de Murcia; Celia Martínez, doctora en Historia da Arte en la Universidad de Granada; Carmen Perales, documentalista de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial; Iñaki Mendizábal, de la Oficina de Rehabilitación del Concello de Ferrol; María del Carmen Martínez, directora xeral de Patrimonio; así como la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez.



Además participarán Juan Anca, que dará cuenta de la nueva web de la candidatura; Cristina Saavedra, que abordará la nueva marca; y el arquitecto Ramón Montero, que hablará sobre las actuaciones de rehabilitación acometidas en el castillo de San Felipe.



Eva Martínez Montero se refirió al lema do Congreso, “Ferrol, Destino Patrimonio mundial”, indicando que representa la idea que “queremos poñer en valor da nosa candidatura” y “que pode traer a Ferrol moitas alegrías, tanto no eido cultural como mesmo no económico”, por lo que animó a la participación.