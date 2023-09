Ferrol acoge una experiencia piloto de uso de tarjeta del bus en el móvil para los jóvenes

Los jóvenes menores de 21 años que hacen uso habitualmente de la tarjeta Xente Nova en sus viajes por Ferrol, Narón y Neda podrán desde ahora utilizar el móvil en sus desplazamientos, sin necesidad de tener que recargar la tarjeta ni contar con saldo previo.



La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, acudió esta mañana a Ferrol para dar cuenta de la iniciativa en la que la ciudad naval será piloto –200 jóvenes inicialmente–. Posteriormente espera ponerse en marcha para todos los menores de 21 años en estas líneas y, más adelante, en las 3.500 que conforman el transporte público autonómico.



El objetivo, indicó Vázquez, “é que na primeira metade do vindeiro ano, a Xente Nova no móbil poida ser empregada polos máis de 150.000 menores de 21 anos que actualmente teñen a tarxeta física coa que viaxan de balde no transporte público por toda Galicia”.



En este sentido, recordó que el uso de esta tarjeta, ya sea física –que continuará teniendo que ser usada en los viajes que no sean de Alsa en esta experiencia piloto– o móvil, supone a las familias “un aforro que pode acadar os 1.000 euros ao ano cunha media mensual no ano 2023 de case medio millón de euros”.



En principio serán 200 los que puedan acceder a esta experiencia, que permitirá viajar en las 42 líneas que gestiona Alsa en Ferrol, Narón y Neda. El motivo de la decisión de que sea Ferrol la primera ciudad es que es la zona donde más se usa esta tarjeta joven, tal y como aseguró la conselleira, con unos 10.000 usuarios.

Uso

Serán tres meses de prueba para comprobar la efectividad y la acogida de la medida, que consistirá en que en lugar de la tarjeta física se pueda emplear el móvil, sin necesidad, además, de tener que acudir para nada al cajero del banco.

Funciona para dispositivos Android y Apple y la información sobre el uso y solicitud puede obtenerse a través de bus.gal o en los folletos informativos que se distribuirán a tal efecto.



La conselleira Ethel Vázquez estuvo acompañada del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey; el presidente da Autoridade Portuaria, Francisco Barea; la delegada de la Xunta, Martina Aneiros; el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro; el gerente de Proxectos da Amtega, Pablo Ferreira así como del delegado de Alsa en Galicia, Daniel López.