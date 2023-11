Fermín Navarrina | “Estos 20 años han acabado en unas formas autoritarias”

El anuncio de la candidatura de Fermín Navarrina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UDC, fue una sorpresa de último minuto. El académico se posiciona argumentando la necesidad de acabar con una gestión de 20 años.

¿Qué le ha motivado a presentar su candidatura al Rectorado?

Yo siempre he tenido algunas inquietudes en este sentido. Ya sabe que me presenté en las elecciones de 2011; y a lo largo de mi vida ha habido épocas en las que me he dedicado única y exclusivamente a la docencia y a la investigación. También ha habido etapas en las que he mantenido una actividad muy importante en gestión académica. Fui el director que fundó esta Escuela de Caminos y durante 8 años he ejercido ese cargo. Tengo 63 años y creo que estoy en un momento en que puedo dedicar el tiempo que me queda de mi vida universitaria a la gestión académica de la institución; y considero que necesita una reforma en profundidad.



¿Por qué cree que es tan necesaria esa reforma en profundidad?

Hace 20 años, se presentó un candidato a rector y, en aquel momento, varias personas conformaron el grupo Nova Luce, que pretendía apoyar esta candidatura para realizar unos cambios en la UDC que se consideraban necesarios. Prosperó, pero el problema es que Nova Luce se ha convertido en el partido único en el poder, y lleva 20 años mandando en esta universidad; 20 años más 6 que tendrá la siguiente legislatura. Este grupo de personas gobernando la misma institución durante 26 años, intercambiándose los puestos entre los mismos y con las mismas ideas para aplicar recetas que ya no tienen sentido, da lugar a la situación actual. La universidad funciona muy mal. Desarrollar un proyecto de investigación es un infierno y la política del profesorado resulta kafkiana.



¿Cuál es el programa que plantea para esta reforma?

Yo no creo que sea este el momento de hablar de programa; para empezar porque hay un reglamento electoral. Yo no lo he hecho, lo ha creado el grupo que gobierna la universidad. Ha dejado una semana para hacer campaña y creo que lo lógico es que los candidatos tengan más tiempo para debatir. Este reglamento dice que la campaña empieza el día 23 o 24 y termina el día 1; escasamente una semana. Considero que mientras no se abra este periodo no se debe desgranar la composición de los equipos ni las propuestas.



¿Qué hace a un buen rector?

Estos 20 años han acabado en unas formas autoritarias. El rector nos dice a los centros qué titulaciones tenemos que impartir y nos regaña si no le hacemos caso. También hace la relación de puesto de trabajo de los trabajadores; es decir, el rector está en todos los jardines y eso es algo que no puede darse. No es su deber decir a los miembros de la comunidad universitaria lo que tienen que estudiar, ni lo que tienen que enseñar, ni trabajar. Un rector debe crear las condiciones ideales para que las ideas florezcan. Además debe reconocer el talento así como el buen trabajo. Eso es lo que tiene que hacer y es lo que me propongo.